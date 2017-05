La doctrina de l'assessor a l'ombra del PP es gira contra Rajoy

El tribunal del cas Gürtel ha rebutjat aquest dimarts que Mariano Rajoy pugui declarar per videoconferència i l’ha citat el proper 26 de juliol a l’Audiència Nacional. Els motius de seguretat esgrimits pel president espanyol no han estat acceptats i el jutge es basa en una resolució de Manuel Marchena, president de la sala segona del Tribunal Suprem, per descartar la declaració a distància.

La subtilesa per a iniciats a aquesta: Manuel Marchena és l’assessor a l’ombra de la Moncloa en el disseny del dic de contenció judicial al PP, amb els nomenaments de José Manuel Maza a la Fiscalia General de l’Estat i de Manuel Moix a la Fiscalia Anticorrupció. I el tribunal es basa precisament en una resolució seva del 2006, en què advertia que, tot i els avenços tecnològics de la videconferència, "el principi d’immediació" (presència física al judici) és un valor a preservar, sacrificable només quan hi hagi raons que, degudament ponderades, puguin prevaldre sobre els avantatges de la proximitat física i personal.

Què hagués fet Marchena en cas d’estar en aquest tribunal? Tenint en compte la seva proximitat al ministre de Justícia, Rafael Catalá, hagués introduït, com ja va fer el 2008 amb la doctrina Botín, una interpretació per a permetre a Rajoy declarar per videoconferència.