Un dos contra un amb xarxa de seguretat

El dos contra un és la clau d’aquests pressupostos. La CUP volia unir forces amb ERC per canviar l’IRPF, però els republicans han prioritzat la unitat del Govern a marcar perfil ideològic. La jugada era arriscada, perquè suposava prendre a la CUP el principal argument que volia vendre a les bases. Els cupaires, a més, havien rebaixat la proposta i donaven per fet un gest gairebé compassiu del Govern. Amb la negativa, alguns cupaires van tenir la temptació d’engegar-ho tot a rodar, però l’aixeta s’ha obert per una altra banda i la negociació s’encamina. A diferència de fa uns mesos, la xarxa de seguretat del referèndum és prou forta per, de moment, aguantar-ho tot. El preu de no fer-lo per una discussió pressupostària no es compta en milions d’euros.