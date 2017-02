Podem arranca Vistalegre 2 amb crides a la unitat

Pablo Iglesias i Íñigo Errejón rebaixen els decibels. En el primer cara a cara públic entre els dos projectes que s'enfronten aquest cap de setmana a l'assemblea ciutadana de Podem han apostat per deixar de banda la campanya bruta en què s'han enfangat els últims dies i han fet una crida conjunta a la unitat. Les bases els ho han exigit. Enmig de crits "d'unitat" de fins a 10.000 persones concentrades a la plaça de toros madrilenya ha començat Vistalegre 2, Iglesias ha fet immediatament una crida a "deixar de mirar-se el melic" perquè la "divisió només treballa per a l'enemic".

El líder de Podem ha volgut enviar un missatge directe al congrés del PP, que se celebra també aquest cap de setmana a Madrid. " No es confiïn senyors del PP, el vent del canvi segueix bufant", ha etzibat, assegurant que hi ha una "nova Espanya que avança sense pausa ni sense por". Errejón ha estat el primer en pujar a l'escenari acompanyat del seu equip i visiblement emocionat. Iglesias, de seguida, l'ha eclipsat amb una gran ovació del públic quan s'ha dirigit al faristol. No s'han saludat ni fet cap abraçada.

540x306 Iglesias i Errejón amb els seus respectius equips en el moment de començar l'assemblea ciutadana. EFE Iglesias i Errejón amb els seus respectius equips en el moment de començar l'assemblea ciutadana. EFE

Un duel a mort entre dos models polítics i organitzatius

"No es confiïn senyors del PP, el vent del canvi segueix bufant" Pablo Iglesias Secretari general de Podem

Si Vistalegre 1 va acabar amb tota la nova direcció cantant l'Estaca, Iglesias ha volgut començar avui amb la tornada més cèlebre de Lluís Llach: "Si tu l'estires més per aquí, si tu l'estires més per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar". La primera sorpresa d'última hora ha estat la decisió d'Iglesias de presentar el document polític. D'aquesta manera hi ha hagut el primer cara a cara entre els dos líders del projecte en què s'han evidenciat els dos models de partit que volen.

540x306 Errejón ha defensat el seu document polític, en què defensat un paper més fort de Podem a les institucions. EFE Errejón ha defensat el seu document polític, en què defensat un paper més fort de Podem a les institucions. EFE

El secretari general de Podem ha defensat que la transversalitat que propugna Errejón no pot ser "assemblar-se a Ciutadans o al PSOE, sinó assemblar-se a Espanya". " Hem de guanyar socialment per guanyar electoralment", ha afegit, en defensa de mobilitzar-se més al carrer.

"[Al PP] Aneu amb compte no sigui que el següent congrés l'heu de celebrar en un centre penitenciari" Íñigo Errejón Secretari polític de Podem

Errejón ha estat el que ha rebut més crits "d'unitat" mentre parlava. Per evitar crear divisions internes, s'ha concentrat en criticar la resta de partits i, sobretot, al PP, que ahir va apuntar que aquest cap de setmana se celebrava a Vistalegre el " sacrifici d'un nen". "Els dono un consell: aneu amb compte no sigui que el següent congrés l'heu de celebrar en un centre penitenciari", ha dit. Sobre el seu projecte, ha defensat que cal "ampliar" i "multiplicar" els votants des de les institucions. A diferència del discurs d'Iglesias, el d'Errejón ha estat menys ovacionat i també menys estructurat, però també ha fet una crida a la unitat: " A partir de dilluns, més junts i més forts".

540x306 Miguel Urbán i Teresa Rodríguez, dels anticapitalistes, han revolucionat el palau d'esports de Vistalegre 2. EFE Miguel Urbán i Teresa Rodríguez, dels anticapitalistes, han revolucionat el palau d'esports de Vistalegre 2. EFE

Els anticapitalistes revolucionen el públic

"Aquí a Podem no hi ha enemics interns" Miguel Urbán Eurodiputat i portaveu dels Anticapitalistes

Ni Iglesias ni Errejón, qui ha rebut una ovació més forta, igual que a Vistalegre I, han estat els anticapitalistes. El líder de la formació d'extrema esquerra, l'eurodiputat Miguel Urbán, ha revolucionat el públic a crits "d'unitat" i de "poder popular". "Aquí a Vistalegre no hi ha enemics interns. Tots som companys. Els enemics són els fantasmes del feixisme de Trump i Le Pen, i l'antídot és Podem", ha afegit, demanant que s'acabi "l'espectacle" i "deixar de decebre" la gent.

Els més de 450.000 inscrits de Podem tenen temps fins avui a les vuit del vespre per votar, de forma telemàtica, entre les quatre llistes al Consell Ciutadà Estatal, la màxima direcció del partit, i que estan vinculades als documents polític, organitzatiu, d'igualtat i ètic. Iglesias no s'enfronta al seu número dos per la secretaria general, sinó en els documents i les llistes de la direcció. Ja ha deixat clar que si perd abandonarà la secretaria general i fins i tot ha amenaçat de deixar l'escó. Fins aquest matí a les 9h ja havien votat fins a 140.000 persones.