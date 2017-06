Les entitats convoquen una mobilització per al dia 11 de juny a Montjuïc "en defensa" del referèndum

Des del no de Mariano Rajoy a negociar un referèndum, les entitats volen posar el rumb cap al referèndum unilateral. El Govern va dir que en els pròxims dies anunciaria la data i la pregunta de la consulta -la setmana que ve, després de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum- i amb aquesta previsió les entitats sobiranistes convoquen per al diumenge 11 de juny una mobilització a Montjuïc "en defensa" del referèndum sobre la independència.



En una comunicació enviada a les territorials de l'Assemblea, es convoca "tots els demòcrates de Catalunya i de fora" el diumenge 11 de juny a les 12 en un acte a favor de la consulta al mateix lloc on l'ANC va iniciar la campanya del referèndum. L'acte, segons el comunicat intern, és impulsat per l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència. "Demostrarem al món que els catalans votarem, digui el que digui, faci el que faci el govern espanyol", assegura el comunicat.

El reclam de la via unilateralLes entitats sobiranistes, en el darrer tram del referèndum, es preparen per a la mobilització permanent. La setmana passada ja van fer una reunió extraordinària per reclamar la data i la pregunta al Govern, i a partir d'ara, a mesura que l'executiu faci passes cap a la consulta, volen donar senyals que estan a punt per mobilitzar-se.

De fet, aquesta mobilització es produirà el dia abans de la mobilització convocada per donar suport al secretari quart de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tal com es va fer amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la mesa Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Ramona Barrufet, les entitats també volen situar-se al costat de l'únic membre dels comuns que està encausat pel Procés.