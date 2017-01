Les entitats sobiranistes busquen el suport internacional amb el lema "Love democracy"

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) han presentat aquest dilluns el seu nou lema, "Love democracy" (Estimem la democràcia), amb el qual pretenen buscar suports internacionals al procés català.

Aquest lema en anglès, al costat del dibuix d'una urna, serà el que exhibiran les entitats sobiranistes davant els processos judicials contra càrrecs electes de forces independentistes, per denunciar la "judicialització de la política" i els "greuges que pateixen les institucions catalanes per part de l'Estat espanyol". La primera concentració serà el proper 6 de febrer, per donar suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per l'obertura del judici del 9-N.

La marca "Love democracy", segons exposen les entitats en un comunicat, "connecta amb els moviments històrics de resistència pacífica i evoca Gandhi, Martin Luther King o la revolució dels clavells portuguesa".

El lema, a més, pretén ser un "homenatge al discurs de Pau Casals en recollir la Medalla de la Pau de l'ONU el 1971", en què va destacar el caràcter pacifista de la societat catalana.

L'objectiu, assenyalen les entitats, és "posar Catalunya al centre de la defensa més ferma de la democràcia, amb un clamor connectat al missatge de la revolució dels somriures" de l'independentisme català