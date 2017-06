Les entitats ultimen la campanya unitària per al referèndum

L’anunci de la data i la pregunta del referèndum activa els preparatius de la campanya unitària. El Govern s’encarregarà de la publicitat institucional per promocionar la participació en el referèndum i les entitats sobiranistes ja treballen en una campanya pel sí en què està previst que participin tots els partits. Cada formació política aportarà, però, el seu propi matís amb actes individuals per ampliar la base favorable a la independència. Segons fonts de les entitats, la campanya unitària tindrà dues fases: la primera està previst que comenci a finals de juny, i la segona s’iniciarà al setembre, després del decret de convocatòria del referèndum.

La previsió del Govern és que la campanya electoral comenci quinze dies abans de la votació -com passa a les eleccions- perquè els partidaris del sí i del no confrontin els seus arguments. Les entitats i els partits independentistes tenen decidit actuar de forma coordinada perquè quedi clar que formen el bloc del sí, però ara per ara no hi ha ningú al bloc del no decidit a fer el mateix. El més semblant que s’ha plantejat entre els constitucionalistes és la campanya que el PP organitza des del mes de maig per donar arguments en contra de la independència, tot i remarcar que no es tracta de cap acció vinculada amb la consulta.

El sobiranisme vol reforçar la idea que el referèndum és una certesa i no esperarà a explicar-lo arreu del país. De fet, ERC, PDECat, CUP i Demòcrates ja tenen campanyes en marxa per separat i, a l’espera que es configuri el paraigua comú amb les entitats, també està previst que participin a finals de juny en un acte de “compromís” del món local amb la consulta. Una convocatòria destacada, apunten les fonts consultades, perquè els consistoris tindran un paper clau a l’hora de decidir si l’1-O obren els col·legis electorals com a punts de votació.

La campanya pel sí organitzada per les entitats estarà encarada a la “mobilització”, i tindrà una jornada clau en la manifestació de l’Onze de Setembre que impulsa l’ANC enguany a Barcelona -entre el carrer Aragó i el passeig de Gràcia-. Pel que fa a la bateria d’actes al territori, s’anunciarà a principis de juliol.

L’electorat de cada partit

El perfil del votant del PDECat dista molt del de la CUP, i entre els anticapitalistes i ERC també hi ha matisos importants. Sense haver-se coordinat, les campanyes que els partits han engegat en solitari ja apel·len a diferents tipus de persones. Fonts del PDECat recorden que els partits tenen un gran teixit territorial i social que s’ha d’aprofitar per generar complicitat amb la ciutadania. En tot cas, el Partit Demòcrata creu que és important combinar aquesta vessant amb la capacitat de l’independentisme de vehicular una proposta conjunta.

Des d’ERC, que avui continua amb els seus actes a favor del sí a la independència amb Gabriel Rufián a Molins de Rei i Joan Tardà a Balsareny, es remarca la predisposició a unir esforços amb les entitats i les forces polítiques independentistes. De fet, no s’havien plantejat inicialment fer campanya en solitari i preveien sumar-se directament a l’espai unitari, que començarà a caminar a finals de juny. Encara no hi ha hagut converses formals entre entitats i partits perquè s’esperava, primer, a l’anunci de la data i la pregunta i, després, la mobilització d’aquest diumenge a les Fonts de Montjuïc, que tancaran Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Les entitats sobiranistes confien que sigui un acte multitudinari a favor del referèndum. L’entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, serà l’encarregat de llegir el manifest.

Arran de l’anunci d’ahir, la CUP també activa la següent etapa de la seva campanya per al referèndum amb el títol “Sí, viure vol dir prendre partit”. Fins ara havien pressionat l’executiu perquè fes pública la data i la pregunta, i a partir del 22 de juny iniciaran els actes al territori. El primer serà al barri de Sant Andreu de Barcelona. Un dels objectius dels cupaires és dirigir-se als votants d’esquerres i pròxims a l’espai dels comuns, ja que els consideren un vot potencial a favor d’una república independent.

Mobilitzar els convençuts, convèncer els indecisos, però també motivar a participar els partidaris del no -per incrementar la participació- serà el triple objectiu de l’independentisme en els mesos que queden fins al referèndum.