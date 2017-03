Podem decideix no entrar al nou partit dels comuns amb un 7% de la participació

El 62% dels inscrits de Podem han rebutjat entrar al nou partit polític que està constituint l'esquerra sinó es mantenen les seves condicions. "Aquesta direcció executarà el seu mandat, com no pot ser d'una altra manera", ha avançat la secretària d'organització, Ruth Moreta, que ha recordat que la consulta és "vàlida i vinculant".

A la consulta només hi ha votat 3.900 persones, el 7% del cens total i l'11% del cens actiu, és a dir, dels que han participat en alguna votació el darrer any. Tot i així, Moreta ha defensat que els inscrits "s'han pronunciat de manera clara". El secretari general, Albano Dante Fachin, també ha celebrat el resultat i la participació i ha recordat que tot el procés "es va organitzar en només dues setmanes". Fachin també ha defensat que "cap document intern fixa una mínima participació del 10%" perquè una consulta interna sigui vinculant". Segons la direcció, el criteri del 10% era vàlid fins la darrera assemblea nacional, celebrada ara fa dos mesos a Madrid. Després d'aquella cita, segons ha defensat Moreta, aquesta condició ja no és vigent tot i que encara no s'ha desplegat el nou reglament

"És el procés més obert i participatiu que ha celebrat cap de les formacions que participen en el nou subjecte polític", ha reivindicat Fachin, que ha emplaçat a la resta d'agents de la confluència (Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo) aposar-se en contacte amb ells per dir-los si accepten o no les condicions. "Ja no estem parlant de seguir negociant. Han de dir si poden assumir o no aquestes condicions", ha dit. Per a Fachin, si la resta d'Organitzacions no ho poden assumir, "probablement no podrem participar en l'assemblea fundacional però sempre mantindrem les portes obertes". L'assemblea fundacional està prevista pel 8 d'abril a la qual "probablement no hi podrem participar".

Els inscrits de Podem estaven cridats a votar des del dijous fins dissabte per decidir si les condicions que la direcció havia posat a la resta dels partits de la confluència era imprescindibles o no. Si guanyava el sí, que era la posició que defensa la cúpula, el partit quedava emplaçat a continuar negociant però ja des de fora del nou espai polític. Si guanyava el no, Podem hagués entrat directament dins de la confluència i la direcció del partit lila hagués quedat seriosament qüestionada.

Un grup d'inscrits va iniciar una campanya a favor de l'abstenció, entenent que els termes de la pregunta no eren prou clars. Uns altre grup d'inscrits van denunciar haver rebut un SMS en plena votacó demanant-los que votessin a favor de mantenir les condicions. "No hi ha hagut cap intenció d'incitar a la gent el que havia de votar", ha dit Moreta, després de reconèixer que el correu es va enviar per error.

I si votés un 11% en un referèndum?

Responent a les preguntes d'una periodista, Fachin ha defensat que si en un referèndum vinculant i reconegut, només votés l'11% dels inscrits, també el donarien per vàlid.