El govern espanyol assegura que està fent tot el possible per exhumar cossos del Valle de los Caídos

El govern espanyol nega que estigui posant pals a les rodes per evitar les exhumacions de víctimes del franquisme del Valle de los Caídos. És més, assegura que està fent tot el possible perquè les famílies puguin poder recuperar els cossos, després que la justícia els donés la raó. Preguntada pel PSOE per aquest tema durant la sessió de control al Congrés, la vicepresidenta de l'executiu popular i ministra de la Presidència -l'ens que controla el Valle de los Caídos-, ha afirmat que "fa tot el que està en les seves mans per complir amb l'expedient" judicial. Ara bé, Soraya Sáenz de Santamaría ha al·legat "dificultats" i "limitacions" per poder accedir a les criptes perquè es puguin traslladar els ossos i poder-se identificar. "Des de Patrimoni ho hem intentar fer però ens hem trobat l'oposició de terceres", ha defensat.

Per escudar-se pel temps perdut, s'ha escudat que l'Advocacia de l'Estat ha aconsellat a les famílies que es dirigeixin a un altre òrgan diferent de Patrimoni Nacional. " Estem fent tot el possible en col·laboració amb l'Advocacia de l'Estat", ha insistit Sáenz de Santmaría.

La diputada del PSOE Soraya Rodríguez ha reclamat que "el temps és or" per a les famílies i les persones que ja estan morint sense poder donar sepultura lluny del dictador Francisco Franco als seus pares. Sense voler retreure el fet que el PP hagi congelat tots els fons de la llei de memòria històrica de José Luis Rodríguez Zapatero, la portaveu adjunta del grup socialista ha tornat a demanar que el govern espanyol compleixi amb el que ha demanat el Congrés i la comissió d'experts i s'exhumin les restes de Franco del Valle de los Caídos perquè deixi de ser un "símbol d'exaltació" del Franquisme.

Catalá: "No s'està fent cap atac a la llibertat d'expressió"

Al seu torn, i també durant la sessió de control al Congrés, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha estat preguntat sobre les últimes condemnes a penes de presó a tuitaires. Catalá ha assegurat que "no s'està fent cap atac a la llibertat d'expressió" a Espanya i que el delicte d'humiliació a les víctimes del terrorisme està molt ben tipificat al Codi Penal. "Els drets i les llibertats a Espanya estan plenament garantits", ha afegit en resposta al líder d'IU, Alberto Garzón, qui ha considerat que l'article és imprecís i s'ha de modificar perquè les condemnes varien "si el tribunal està integrat per gent de l'Opus Dei o del segle XXI". " No volem reviure l'etapa de Carrero Blanco i que fer acudit ens porti a la presó", ha alertat.

Catalá ha replicat que Units Podem té un problema amb el terrorisme, perquè creuen que es poden "humiliar" les víctimes del terrorisme però després denuncien que "la Guàrdia Civil assassina gent a la tanca de Ceuta i Melilla", que "Andrés Bódalo és un pres polític com Arnaldo Otegi" i que consideren que "Leopoldo López és un colpista". "No coincidim en el diagnòstic. Presentin propostes que siguin adequades", ha conclòs.