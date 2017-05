El govern espanyol posa Moix a la picota i insta Maza a "remoure l'expedient"

La pressió de l'oposició sobre el fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, que té una empresa a Panamà, és extrema. I el govern espanyol comença a deixar enrere el tancament de files al voltant del fiscal. La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha deixat aquest dimecres el futur de Moix en mans del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, adduint que és a ell a qui li correspon el nomenament o cessament dels caps dels fiscals.

El missatge es distancia del concís "sí" que va oferir ahir el president espanyol, Mariano Rajoy, en ser preguntat sobre si mantenia la confiança en Moix. "Respectem l'autonomia del ministeri fiscal", ha argumentat Santamaría en ser preguntada si cessarien Moix, que aquest matí ha deixat el seu futur en mans de Maza i ha reconegut que va "calcular malament".

En la mateixa línia que la vicepresidenta s'ha expressat el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ha anat un pas més enllà i ha afirmat que li correspon a Maza "remoure l'expedient" del cas Moix, i que és el fiscal general de l'Estat qui ha de decidir si li té confiança.

La vicepresidenta s'escudava així en la teòrica independència del ministeri fiscal, posada en dubte en els últims mesos per les ingerències de l'organisme en casos judicials que afectaven el PP, i per les revelacions que Moix era el candidat preferit per alguns imputats per corrupció en el cas Lezo. Tot i així, el nomenament del fiscal general sí que depèn del govern espanyol, i el nom del cap d'Anticorrupció és consensuat amb l'executiu.

"Ni un minut més"

L'oposició ha continuat avui extremant la pressió tant sobre Moix com sobre Maza i el ministre de Justícia, Rafael Catalá. "No pot seguir ni un minut més al càrrec", ha afirmat el portaveu parlamentari del PSOE, José Luis Ábalos, que ha considerat un "sensesentit" que el cap d'Anticorrupció tingui interessos en un paradís fiscal.

El secretari d'anàlisi estratègica de Podem, Íñigo Errejón, per la seva banda, ha dit que Moix hauria de dimitir "si té una mica de decència". Tant el PSOE com Podem i altres grups de l'oposició han demanat la compareixença urgent de Maza i Catalá al Congrés. Els dos, juntament amb Moix, ja van ser reprovats pel legislatiu.

L'última paraula sobre la continuïtat de Moix serà de Rajoy, que de moment encara no s'ha pronunciat.