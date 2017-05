El govern espanyol diu que no va anar a la reunió del Palau per no entrar en una "guerra" entre el PDECat i ERC

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha justificat aquest dimecres l'absència del representant del govern espanyol a la reunió del patronat del Palau de la Música en què es va decidir no ampliar l'acusació contra Convergència pel saqueig del Palau assegurant que el ministeri no hi va anar "perquè la nostra posició era clara, perquè a l'ordre del dia només es parlava de debat i no de conclusions i perquè sabem que això és una guerra entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, i dins de la Generalitat entre el PDECat i ERC".

Méndez de Vigo ha dit que no es vol posar en "batalles polítiques" i que li interessa l'"interès general" i no "les futures eleccions autonòmiques" a Catalunya.

En aquella reunió, gràcies a l'absència del ministeri es va decidir no ampliar al delicte de tràfic d'influències l'acusació contra Convergència que demanava l'Ajuntament de Barcelona i no va demanar el representant de la Generalitat. El representant del govern espanyol podria haver desempatat, però no hi va ser.

El portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha vinculat l'absència al suport del PDECat al decret de l'estiba: "Ja no només s'ocupen dels seus casos de corrupció, sinó també dels altres. Hi ha un pacte de silenci".

El ministre de Cultura i portaveu del govern espanyol ha justificat també que els informes dels assessors jurídics de la fundació recomanaven no ampliar l'acusació al delicte de tràfic d'influències, i ha afirmat que ells segueixen els criteris dels lletrats.