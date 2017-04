Podem demana al govern espanyol que cedeixi i que pacti el referèndum amb Catalunya

La portaveu parlamentària d'Units Podem, Irene Montero, demana al Govern espanyol que "cedeixi" i que permeti un referèndum sobre la independència a Catalunya, al·legant que els catalans han reivindicat el seu "dret a decidir" amb "rotunditat i contundència" a través d'enquestes i sondejos. "El govern espanyol en qualsevol moment podria abandonar la seva posició d'entossudiment i de simplement intentar judicialitzar una qüestió que és política i posar-se a dialogar amb els catalans per pactar un referèndum i que els catalans es puguin expressar a les urnes", afirma en una entrevista amb Europa Press.

Sobre les pretensions del Govern de convocar el referèndum català de manera unilateral, Montero apel·la a la "voluntat política" per aconseguir un acord entre les institucions catalanes i estatals: el govern de Mariano Rajoy hauria d'"acordar" un referèndum amb la Generalitat de Catalunya i "permetre que els catalans s'expressin". "Quan els ciutadans diuen amb contundència que volen decidir cal respectar aquest dret de les persones a decidir perquè això és la democràcia, no?", afirma.

Irene Montero creu que el govern espanyol hauria d'evitar que el Govern convoqui el referèndum de manera unilateral. "No passa res per cedir", afirma, ja que creu que "l'única" solució al desafiament sobiranista a Catalunya és un referèndum pactat. "¿És dolent que un govern accedeixi a fer el que els ciutadans volen quan es tracta d'una solució democràtica a un conflicte que porta anys enquistat?", es pregunta Montero. "Sempre hem defensat el referèndum [...] davant dos blocs que no es volen escoltar l'un a l'altre i que s'envesteixen una vegada i una altra proposant solucions unilaterals o judicialitzant un conflicte que és polític", remarca.

La portaveu d'Units Podem al Congrés advoca per convocar el referèndum en lloc de continuar debatent sobre si "una o una altra solució unilateral concreta és millor o és pitjor". Després d'escoltar la veu dels catalans, segons Montero, els polítics hauran d'analitzar com la decisió que hagin pres "pot tenir una constatació" en la legalitat i en les normes de convivència.



Montero insisteix en que "ja s'ha demostrat" que la judicialització dels problemes polítics i el xoc de trens no funciona per resoldre els conflictes, i posa l'accent que la proposta "més democràtica" és demanar als catalans que "diguin directament el que volen per Catalunya i per a Espanya en un referèndum: "Qualsevol govern es deu al seu poble i sempre ha de permetre que els ciutadans s'expressin democràticament per dir el que volen perquè aquesta és la base de la democràcia".