Els eurodiputats d'ERC i PDECat envien a l'Eurocambra la carta de Junqueras i Puigdemont a Rajoy

Els eurodiputats d’ ERC Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé, i del PDECat Ramon Tremosa han enviat aquest dimarts a tot el Parlament Europeu una versió en anglès de l’article que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, van publicar dilluns al diari ‘El País’.

En la carta, els dos dirigents reclamaven diàleg a Rajoy per pactar un referèndum abans que "sigui massa tard". Puigdemont i Junqueras posaven com a exemple l'acord entre el Regne Unit i Escòcia per convocar la consulta i donaven a entendre la seva aposta per convocar el referèndum de manera unilateral si el govern espanyol no expressa la voluntat de negociar.

En un correu electrònic dirigit als 751 eurodiputats, els polítics catalans a l'eurocambra han inclòs el text ‘ Que guanyi el diàleg, que decideixin les urnes’ en anglès, i dos enllaços a les versions en castellà i català. El correu forma part de l’ estratègia dels eurodiputats sobiranistes d’informar la resta de membres del Parlament Europeu sobre la situació catalana.

El passat 14 de març, els mateixos Terricabras, Solé i Tremosa denunciaven al Parlament Europeu la condemna a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel 9-N. També a través de correu electrònic, asseguraven que la sentència “no aturarà la voluntat del poble català d’expressar-se a les urnes”. Els eurodiputats recordaven als seus companys d’escó que “el Consell d’Europa ha advertit de la politització del Tribunal Constitucional” i que l'expresident Artur Mas es planteja apel·lar la seva inhabilitació als tribunals europeus.