El fiscal afirma que el Palau era "la canonada" per la qual transitaven els diners que Ferrovial volia fer arribar a CDC

Segon dia de presentació d'informe per part del fiscal del cas Palau, Emilio Sánchez Ulled. Després d'una primera jornada en què va fer un discurs contundent carregant contra els diferents factors que, segons ell, van permetre l'espoli, aquest dimarts el representant del ministeri públic s'ha centrat a detallar els arguments pels quals considera que CDC es va finançar irregularment a través del Palau. "El palau era la canonada per la qual transitava els diners que Ferrovial volia fer arribar a la formació política", ha conclòs.

La presentació de l'informe aquest dimarts ha anat acompanyada de la projecció de diferents documents del cas, la majoria extrets del CD Memorex, una prova extreta de l'ordinador d'Elisabeht Barberà i que la defensa de CDC intenta invalidar. Entre aquests documents, Ulled n'ha mostrat diversos en què apareixen anotacions que fan referència a l'extresorer de CDC Carles Torrent -mort el 2005- i en el qual apareixen càlculs sobre percentatges sobre adjudicació d'obres i fins i tot calendaris de pagament.

Ulled ha deixat clar que la documentació del cas és "incompleta, fragmentaria", però que "les evidències es multipliquen i totes van en una direcció: que Millet i Jordi Montull feien de mitjancers en una relació entre ferrovial i el partit que podia gestionar un flux d'adjudicacions". Segons el fiscal, les proves acrediten plenament que "es calculaven i pagant comissions il·lícites a un partit polític de govern en relació amb un tràfic d'influències relacionat amb el finançament del partit".

De fet, segons el fiscal fins l'any 2003 "ha estat bastant fàcil vincular obra concreta i pagament concret", mentre que a partir d'aquell any -quan les obres investigades també creixen en importància- el procediment es sofistica perquè el pagament dels percentatges no es immediat sinó que es fa al cap d'uns anys.

Entre els documents analitzats, Ulled també ha mostrat missatges entre Millet i l'exdirector de Ferrovial Pedro Buenaventura en el quals l'exresponsable del Palau es preocupa per adjudicacions, com la d'un pavelló esportiu de de l'ajuntament de Sant Cugat. I quin era l'objectiu de Millet, "mecenes de la cultura i la música"?, ha ironitzat Ulled. " Un percentatge del 4%", ha afegit, en referència a les comissions a canvi d'obra pública.

Un cop més, Ulled ha volgut subratllar que el fet que tant Fèlix Millet com Jordi i Gemma Montull confessessin el finançament irregular de CDC a canvi de rebaixar la seva pena no és l'únic argument amb què compta el ministeri públic. "Hi ha prova, el reconeixement és d'ajuda, però hi ha prova més enllà del reconeixement", ha remarcat.

Les confessions de Millet i Montull van sacsejar els primers dies del judici del cas Palau. En la primera sessió, Millet va assegurar que les donacions de Ferrovial anaven a parar a CDC: “Ferrovial feia donacions a Convergència a canvi d’obra pública. No ho vaig dir en la meva confessió però és veritat”. Un dia més tard, Jordi Montull ho reblava i afirmava que les comissions van pujar del 3% al 4% "perquè CDC volia més diners".

Crítiques a CDC

Com ahir, Ulled ha fet també valoracions polítiques sobre el cas, i ha acusat CDC de confondre el país amb el partit. En la seva intervenció, el fiscal ha criticat que dels documents investigats es desprengui que "es pren la part pel tot". És a dir, que les notes que els investigats prenien per controlar el moviment de diners, fixaven que el destí dels diners era la Generalitat en comptes d'escriure CDC, un fet que ha considerat exemple de confondre el partit amb el país. "Desgraciadament, crec que és un esquema mental, una forma de pensar, i això és el més trist de tot".

Durant el primer deia de presentació del seu informe final, Ulled ja va situar entre els aspectes que van afavorir el saqueig del Palau la mala fiscalització dels òrgans de control, el "servilisme" dels col·laboradors de Fèlix Millet, i un "cercle sociopolític molt determinat, amb una dinàmica satisfeta, complaent, on sembla que la bandera justifica quasi qualsevol atropellament amb la cartera".