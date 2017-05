Maza es prepara per apartar els fiscals del 3% i portar el cas a l'Audiència Nacional

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, anunciarà en els propers dies la decisió d’apartar de la investigació del cas 3%, que investiga les presumptes comissions cobrades per CDC, els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo. Fonts consultades per l’ARA asseguren que Maza no ha tingut mai dubtes de la necessitat d’aplicar el decret que va firmar el 18 d’abril el fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, Manuel Moix.

Segons aquest decret, la decisió obeïa a motius funcionals i territorials, i per això es farien càrrec de la investigació els fiscals de la Fiscalia de Barcelona Teresa Duerto i Fernando Maldonado. Aquell mateix dia 18, els fiscals Grinda i Bermejo, i també Juan José Rosa, van elevar un escrit a Maza en el qual sol·licitaven l’empara perquè s’estava "pertorbant i inquietant" l’exercici imparcial de la seva activitat.

Maza va decidir en el Consell Fiscal dels dies 3 i 4 de maig suspendre l’aplicació del decret de Moix, en el marc de les turbulències generades pels intents del fiscal d'Anticorrupció de controlar i limitar l’operació contra l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González. Es tractava, però, de fer una pausa i separar el tema del 3% de l’operació Lezo. Abordar alhora dues qüestions de tal envergadura, amb la Fiscalia Anticorrupció cap per avall per l’entrada intempestiva de Moix, mereixia asserenar els ànims, segons una font consultada per aquest diari.

El fiscal general de l’Estat va fer servir aleshores un pretext tècnic: la necessitat de definir si la investigació del 3% continuaria al jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell, el titular de la qual és Josep Bosch, o prosseguira a l’Audiència Nacional. La investigació del 3% –un cos de nou peces separades i diversos procediments– es troba paralitzada des de la decisió de Moix –suspesa fins ara– de treure del cas els fiscals Grinda i Bermejo.

L’última diligència del jutge Bosch ha estat l’enviament, el 17 de maig, d’una segona exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) per investigar el diputat del Parlament i exconseller de Justícia de la Generalitat, Germà Gordó. L’altra vegada que ho va demanar, al mes de gener, el TSJC va rebutjar la sol·licitud.

Maza ja té un informe favorable per defensar que la investigació del cas passi a l’Audiència Nacional, i ara es prepara per executar la decisió ajornada de Moix. Haurà de buscar una nova explicació –diferent de la territorial/funcional–, ja que, si el 3% ingressa a l’Audiència Nacional, serà difícil que la investigació passi precisament ara a la Fiscalia de Barcelona.

"La raó de fons segueix sent un secret guardat sota set claus, tot i que està clar que es busca el control polític, des de dalt, d’aquesta investigació. I això passa per treure els dos fiscals per als quals el tema era un afer de corrupció i punt", va dir una altra font ben informada a l’ARA. Fonts judicials assenyalen que no és preceptiu que Maza hagi de tornar a escoltar novament el Consell Fiscal, com va fer a principis de maig, per anunciar la seva decisió.