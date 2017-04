Un investigat del cas 3% denuncia que els fiscals el van coaccionar, i aquests diuen que els va fer xantatge

Els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo, apartats del cas de les comissions del 3% a Catalunya, es van reunir dimecres passat, 26 d'abril, amb el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, a qui van sol·licitar empara. Els dos fiscals han sigut denunciats per dues persones investigades: una és per coaccions i l'altra per revelar informacions secretes.

La denúncia dels dos investigats han sigut presentades davant la mateixa Fiscalia Anticorrupció. El fiscal en cap, Manuel Moix, ha escoltat els denunciants, Santiago Roselló, de la Banca Privada d'Andorra (BPA) -que denuncia Grinda per haver donat informació secreta a un magistrat del Tribunal Suprem d'Andorra- i Rafael Pallardó.

Pallardó acusa els fiscals d'haver-lo coaccionat en una reunió que va tenir lloc a la seu del TSJC, l'octubre de 2014. Els fiscals defensen que en aquesta reunió Pallardó es va comprometre a aportar informació sobre els moviments de la família Pujol, però va demanar que volia cobrar per aquesta informació, i que fos amb fons reservats, cosa que els fiscals s'hi van negar.

El Consell Fiscal haurà d'examinar també la decisió d'apartar aquests dos fiscals. Segons l'article 23 de l'estatut orgànic del Ministeri Fiscal, el Consell pot expressar la seva opinió sobre la substitució.L'escrit que van entregar a Maza està firmat també per un tercer fiscal, Juan José Rosa, i serà examinat pel Consell Fiscal en una reunió els dies 4 i 5 de maig.

Un dels arguments utilitzats per Moix ha sigut el de donar pes a la delegació territorial d'Anticorrupció a Catalunya. Aquest argument no s'ha aplicat, però, en un altre cas. Grinda continua al capdavant de la investigació sobre una trama d'adjudicacions a Lloret de Mar a canvi de comissions per CDC. Aquesta causa se segueix des del jutjat número 2 de Blanes (la Selva).