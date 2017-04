Cas Palau: Un inspector de la Policia Nacional constata els desviaments a CDC

Un inspector de la Policia Nacional que va participar en la investigació del cas Palau de la Música ha confirmat els presumptes desviaments de diners de la constructora Ferrovial a Convergència a través de la institució cultural. La fiscalia i l'acusació popular asseguren que es tractava de comissions a canvi d'obra pública. El comandament, especialitzat en blanqueig de capitals i corrupció, ha assenyalat que els pagaments es dissimulaven com a donacions al Palau i "dies després" es feien arribar a la Fundació Trias Fargas camuflats amb factures falses d'empreses com ara New Letter, Mail Rent o Letter Graphic.

540x306 Un instant de la declaració de l'inspector de la udef de la Policia Nacional des de la sala de premsa de la Ciutat de la Justícia / FRANCESC MELCION Un instant de la declaració de l'inspector de la udef de la Policia Nacional des de la sala de premsa de la Ciutat de la Justícia / FRANCESC MELCION

"Les factures estaven inflades i els treballs no es produïen" ha explicat l'inspector de la Unitat de Delictes Econòmics (UDEF) de la Policia Nacional, que ha declarat en la doble condició de perit i de testimoni. El seu informe inclòs en la investigació del cas Palau, conclou que aquestes empreses es van utilitzar "com a capes de cebes interposades" per fer arribar les suposades comissions il·lícites al partit.

Tant la defensa de l'extresorer convergent, Daniel Osàcar, com la de Ferrovial han qüestionat la validesa del testimoni. L'advocat del partit, Xavier Melero, ha fet referència a una de les altres conclusions de l'informe de la UDEF que qüestiona si altres empreses podrien haver desviat diners al partit amb el mateix sistema de patrocinis. Melero li ha preguntat si la tesi de Ferrovial es basava en les mateixes "conjectures" que la resta d'empreses, però l'inspector ha estat contundent i li ha contestat que en el cas de la constructora acusada la conclusió no pot ser cap altra que "es tracta de comissions il·lícites que en aquest cas servien per a finançar un partit polític. En el cas de Ferrovial n'estic completament segur", ha sentenciat.

El lletrat de Ferrovial, Cristóbal Martell, li ha qüestionat si havia comparat els patrocinis de Ferrovial al Palau amb els d'altres empreses a diferents institucions culturals i l'inspector ha admès que això no s'havia fet perquè no formava part del seu treball.

L'informe apòcrif del Palau

La declaració del comandament ha fet aparèixer per primera vegada en el judici del Palau l'informe apòcrif de novembre de 2012 aparegut en plena campanya electoral que relacionava Artur Mas amb uns suposats comptes a Suïssa on hauria ingressat diners de les suposades comissions de la constructora Ferrovial: "Tinc la íntima convicció que ningú de la UDEF va confeccionar aquest informe", ha assegurat l'inspector.

Els fiscals d'Anticorrupció Emilio Sánchez Ulled i Fernando Bermejo van descartar l'informe fantasma i el jutge del cas Palau, que va arribar a interrogar els responsables de la unitat policial, el va incorporar al sumari com un anònim més sense validesa per a la investigació.