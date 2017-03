Un exdirectiu de Ferrovial justifica les milionàries donacions al Palau per la publicitat i prestigi que els generava

L'exdirector general de Ferrovial a Catalunya, Pedro Buenaventura, centra aquest dijous els interrogatoris del judici del Palau. Buenaventura ha justificat l'extensió del patrocini de Ferrovial al Palau -la constructora va donar 11 milions d'euros a la institució entre 1992 i 2010- per la importància que va tenir per l'empresa aconseguir una obra tan singular com la gran reforma del Palau, a nivell publicitari i promocional.

Segons la fiscalia, el 2002 els patrocinis de la constructora es van triplicar. Buenaventura ha dit "no recordar" el motiu de l'increment, tot i que finalment l'ha relacionat amb la renovació de l'orgue. La fiscalia considera que les aportacions de Ferrovial al Palau eren en realitat comissions en canvi d'obra pública que Fèlix Millet i Jordi Montull feien arribar després a Convergència, a través de l'extresorer Daniel Osàcar. Buenaventura s'enfronta a una condemna de quatre anys i mig de presó.