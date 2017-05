La licitació de les urnes amplia el xoc legal entre el Govern i l’Estat

A poc més de quatre mesos de la data límit per celebrar el referèndum, el Procés ha entrat en la fase executiva. Després de mesos de propostes de resolució al Parlament i declaracions sense efectes jurídics, el Govern va publicar ahir a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el concurs per triar les empreses que fabricaran les urnes. Tot i que l’executiu té competències per comprar-ne, l’anunci va provocar la reacció immediata de la fiscalia, que ahir mateix va anunciar que ja prepara una querella.

Un cop vençudes dijous passat les divisions internes al Govern -avançades per l’ARA- sobre qui havia de comprar les urnes, l’executiu va posar fil a l’agulla i va publicar la licitació d’un acord marc per comprar-les, el pas previ perquè les empreses interessades a fabricar les urnes -8.000 de metacrilat i 4.000 de cartró- es presentin al concurs els pròxims quinze dies. El cost estimat del contracte és de 242.000 euros.

Per superar les tensions dins del Govern, s’ha optat finalment per una compra en dues fases. Així, l’encarregat de licitar l’acord i, per tant, de triar les empreses que es puguin fer càrrec del contracte serà el departament de Governació, però serà el consell executiu -i, per tant, el president de la Generalitat i tots els consellers- qui, de manera col·legiada, signarà l’ordre de compra en el moment que es consideri oportú.

Davant la pressió de la fiscalia i el fet que també s’estan posant en el punt de mira les empreses que puguin optar al concurs, la Generalitat va respondre reivindicant que té competències per comprar urnes -Andalusia, per exemple, en té de pròpies- i amb un avís a l’Estat. “No permetrem amenaces i intimidacions, tampoc cap a les empreses”, va alertar la consellera de la Presidència, Neus Munté. A més, la també portaveu del Govern va criticar que s’obri una investigació judicial quan “cap normativa prohibeix” comprar urnes a la Generalitat.

L’argument de l’executiu català, però, no convenç el govern espanyol, que s’aferra a les paraules del vicepresident català, Oriol Junqueras, quan la setmana passada des de Nova York va afirmar -i posteriorment matisar- que l’acord dins del Govern per comprar urnes era un “senyal inequívoc” del compromís amb el referèndum.

Va ser la seva homòloga espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, qui va verbalitzar ahir aquest argument: “Van fer l’anunci de la compra d’urnes per al referèndum, i ho van dir ells. A confessió de part, relleu de prova”. Santamaría anticipava, a més, que “diran que és un brindis al sol, com han fet amb els pressupostos, però Espanya és un estat de dret seriós”. Fonts del govern espanyol vinculen també els passos endavant en el Procés, com ara la publicació d’ahir al DOGC, amb la voluntat de l’executiu català de crear cortines de fum per tapar casos de corrupció com el de la família Pujol.

Tanmateix, l’arribada a aquesta fase de l’enfrontament també ha fet entrar el govern espanyol en una dinàmica de contradiccions. Així, mentre d’una banda intenta justificar la no ingerència en la fiscalia i es parapeta en la seva suposada independència per defensar que no són ells els que combaten la compra d’urnes, de l’altra, el portaveu de l’executiu, Íñigo Méndez de Vigo, va anticipar divendres el guió exacte que es va complir ahir tan bon punt es va publicar el concurs, cosa que demostra una coordinació mil·limetrada entre les dues agendes.

Una causa separada

Així, tal com havia predit fa cinc dies el portaveu del govern espanyol, la fiscalia va anunciar que treballava en una querella poques hores després que la Generalitat fes pública la licitació. La intenció de la Fiscalia Superior de Catalunya és, segons Efe, que aquesta nova querella comporti l’obertura d’una investigació separada de la que ja existeix arran de la campanya institucional que la Generalitat va impulsar al març per promoure el registre de catalans a l’exterior. Segons la interpretació del ministeri públic, també podria estar relacionada amb els preparatius per al referèndum.Conscient que la fiscalia observa amb lupa cada moviment relacionat amb el referèndum, a diferència del que havia fet Junqueras, Munté no va lligar ahir directament la compra d’urnes amb el referèndum. En la línia de defensar que la Generalitat està actuant dins del marc legal vigent, la consellera va argumentar que “es necessiten urnes per a diferents processos i moments”. Un argument idèntic al que utilitzen fonts de Governació per justificar que es comprin urnes tant de metacrilat com de cartró, ja que poden servir tant per a eleccions al Parlament com per a consultes populars i altres formes de participació ciutadana.

Tanmateix, i tot i que l’oposició va reclamar-li ahir un cop més que abandoni el referèndum i utilitzi les urnes per convocar eleccions anticipades, Munté va voler deixar clar el compromís del Govern amb la votació prevista per al setembre. “La democràcia necessita urnes, aquest país necessita urnes i el compromís del Govern amb el referèndum és total; es necessiten urnes per a diferents processos i moments, i necessitem poder votar també en un referèndum”, va afirmar.

Amb el primer pas per comprar urnes, el Procés ha entrat en la fase executiva.