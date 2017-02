El manifest a favor del referèndum per la independència arriba a les 10.000 signatures

El manifest a favor del referèndum per la independència de Catalunya que va presentar el Col·lectiu Manuel de Pedrolo fa unes setmanes ja ha arribat a les 10.000 signatures. La campanya s'ha iniciat a través de la plataforma Change.org i prové d'un grup de professionals del món de la cultura i l'educació, que volen mostrar el seu suport a la votació.

El text pretén animar els ciutadans de Catalunya a donar suport als representants polítics perquè permetin que se celebri un referèndum sobre la independència de Catalunya "acordat o no amb l’Estat espanyol, durant el 2017". En aquest sentit, assenyala que la independència és “el camí més idoni perquè la societat catalana pugui aprofundir en el progrés social i en la transparència democràtica".



La campanya demana als ciutadans de Catalunya que es comprometin amb el referèndum, "es mobilitzin per fer-lo possible" i, quan es pugui celebrar, votin a favor de la independència de Catalunya. Entre els primers signants hi ha noms del món de la cultura i l'educació com el filòleg i professor de la UAB Francesc Foguet, l'historiador Enric Pujol o el director de teatre Pere Planella.