La mesa del Parlament vol evidenciar el judici polític a Forcadell

260x366 Forcadell i Simó abans de declarar al TSJC. / MANOLO GARCIA Forcadell i Simó abans de declarar al TSJC. / MANOLO GARCIA

Els membres de la mesa del Parlament investigats per la fiscalia per haver permès que es tramités la proposta de resolució de Junts pel Sí i la CUP per convocar un referèndum unilateral sobre la independència, que va ser aprovada amb els vots d’aquests dos grups el 6 d’octubre, debaten l’estratègia que cal seguir. Un dels possibles escenaris que es plantegen els imputats, segons ha pogut saber l’ARA, és citar a declarar com a testimonis “líders polítics catalans” durant la fase d’instrucció, abans que el cas previsiblement arribi a judici.

L’objectiu és, segons un dels membres investigats, “evidenciar que es tracta d’un judici polític i que la sentència anirà en funció del que passarà a Catalunya al setembre”, en al·lusió a la data prevista per a la celebració del referèndum. D’aquesta manera, els implicats, amb Carme Forcadell al capdavant, farien visible que la “via judicial obstrueix el debat polític per trobar una solució negociada”.

Segons fonts de la defensa dels membres de la mesa, aquesta possibilitat és “damunt la taula”, tot i que encara no hi ha cap decisió presa en aquest sentit. De fet, en la primera causa contra Forcadell, per haver permès la votació de les conclusions del procés constituent, ja es va cridar a declarar com a testimonis el vicepresident primer de la cambra, Lluís Corominas, i el secretari quart de la mesa, Joan Josep Nuet.

Ara es tractaria de fer un pas més. La defensa descarta, de moment, implicar-hi el Govern, perquè no vol que, per exemple, es produeixi la imatge del president Carles Puigdemont assegut davant d’un tribunal. Sí que esperen demanar la presència de dirigents dels partits implicats en el Procés. La resolució qüestionada al judici la van firmar els presidents i portaveus de Junts pel Sí, Jordi Turull i Marta Rovira; de CSQP, Lluís Rabell i Joan Coscubiela; i de la CUP, Mireia Boya i Anna Gabriel. Un cop passades les declaracions de Carme Forcadell, Anna Simó, secretària primera, Lluís Corominas, vicepresident primer, i Ramona Barrufet, secretària quarta, que només van respondre les preguntes dels seus advocats, la decisió definitiva dels passos que se seguiran s’acordarà un cop hagi declarat Joan Josep Nuet, citat per al dilluns 12 de juny. El dirigent de CSQP està pendent del recurs que va presentar quan va ser citat per la jutge instructora sense que la fiscalia ho validés.

Desobediència i prevaricació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va citar a declarar com a imputats els quatre membres de la mesa del Parlament arran de la querella que va presentar la fiscalia per haver permès la votació del referèndum. La demanda va atribuir els delictes de desobediència i prevaricació als investigats, però el ministeri públic va evitar assenyalar el dirigent d’EUiA al·legant que no pretenia trencar la Constitució. Tot i això, declararà igualment i, quan ho faci, la defensa fixarà quins testimonis ajuden a visualitzar que es tracta d’un judici polític.