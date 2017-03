El grup municipal de C's a Reus denunciarà la negativa del govern local a abaixar-se el sou

El grup municipal de C's a l' ajuntament de Reus presentarà en breu una demanda al jutjat contenciós administratiu davant la negativa del govern municipal a abaixar-se el sou. Així ho ha anunciat aquest dimecres el portaveu del grup taronja al consistori reusenc, Juan Carlos Sánchez, que ha criticat l'alcalde, Carles Pellicer (CiU), i els regidors per fer "cas omís" del mandat del plenari: fa gairebé un any es va aprovar una moció -presentada precisament per C's- per rebaixar el sous de govern.

"No pot ser que alguns regidors de govern tinguin un sou de 68.500 euros, el mateix que un ministre de l'Estat, i que l'alcalde de Reus cobri 75.000 euros, pràcticament el mateix que el president del govern espanyol", ha argumentat Sánchez. C's recorda que l'ajuntament està passant una "delicada situació econòmica amb un deute de 240 milions d'euros i amb l' Hospital Sant Joan pràcticament en fallida".

Segons C's, la seva moció de fa un any tenia l'objectiu d' equiparar els salaris dels regidors de Reus amb els de ciutats similars com Tarragona o Sabadell. La formació va calcular, a més, que la rebaixa suposaria un estalvi per a les arques municipals de prop de 200.000 euros. Segons Sánchez, l'alcalde està prenent "el pèl a tots els ciutadans".