El nou president de l'Eurocambra defensa el veto de Rajoy al referèndum

El govern de Mariano Rajoy ha rebut aquest divendres el suport del nou president del Parlament Europeu, l'italià Antonio Tajani, en la seva estratègia en contra del referèndum d'independència. Preguntat sobre si considera el 9-N un judici polític i com veu el pols entre l'Estat i Catalunya, Tajani ha defensat que "existeix un marc legal" i que "les regles constitucionals espanyoles són també regles per a Europa".

El nou president del Parlament Europeu, que forma part del grup popular, està de visita a Madrid aquest divendres. Primer s'ha reunit amb els presidents del Congrés i del Senat, Ana Pastor i Pío García-Escudero; al migdia es reuneix amb Mariano Rajoy i tot seguit té un dinar amb Felip VI a la Zarzuela.

La dreta europea presideix les tres institucions de la UE

Tajani ha insistit que el procés és un "problema interior" d'Espanya. Però ha afegit un nou incís per donar suport a l'executiu de Rajoy. Creu que és "important" per al Parlament Europeu "respectar la voluntat de solució" del govern espanyol amb les "seves regles", que són "també les de la Unió Europea", ha insistit.

L'eurodiputat italià -que parla perfectament el castellà-, va ser escollit president de l'Eurocambra el passat 18 de gener després d'una votació maratoniana. Li van caldre fins a quatre voltes per coronar-se. Però la gesta és clau per al Partit Popular Europeu, que actualment governa les tres grans institucions comunitàries: Comissió Europea -amb Jean Claude Juncker-, Consell Europeu -amb Donald Tusk- i l'Eurocambra.

Tajani ha defensat que Espanya és "un exemple positiu" per Europa en aquests temps de crisi comunitària. Ha defensat que l'executiu hagi "treballat molt i parlat poc" per acabar "guanyant la partida a la crisi". Enfront a l'extrema dreta, ha defensat que és una "bona solució per contestar bé a les preguntes dels ciutadans".

Cautela amb Donald Trump

Sobre les polítiques del nou president dels Estats Units, Donald Trump, Tajani també ha evitat condemnar-les com han fet alguns dels seus companys de files i, en la línia de Mariano Rajoy, ha defensat que els EUA és un "gran amic d'Europa" independentment de qui sigui l'inquilí de la Casa Blanca. Amb tot, ha admès, a diferència de la Moncloa, que no els han agradat les paraules del nou ambaixador nord-americà per a la Unió Europea.