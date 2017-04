Qui és qui al nucli dur de Xavier Domènech al nou partit dels comuns?

Els comuns ja han començat a articular els principals càrrecs de la seva executiva, després que la candidatura de Xavier Domènech s'imposés a l'Assemblea Fundacional celebrada el passat 8 d'abril.

El nucli de la coordinadora estarà formada per onze persones, totes elles del moviment dels comuns que va impulsar Ada Colau, dues d'ICV -Ernest Urtasun i David Cid- i una de Podem, Jèssica Albiach.

A més, figura el nom del líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, que serà el secretari de coordinació de l'executiva. En roda de premsa al Col·legi de Periodistes, Domènech ha detallat que les funcions de Nuet seran coordinar les reunions de l'executiva, així com els seus debats. Tot i que el seu no és un càrrec de número dos a nivell polític, tindrà la tasca de "garantir la coherència" entre els espais de treball.

Els portaveus públics de la confluència seran Lucía Martín, Elisenda Alamany, Ernest Urtasun i Gerardo Pisarello.

Xavi Matilla, coordinador d’Organització i Territori

Xavi Matilla és el responsable d’articular propostes organitzatives i de coordinar els recursos organitzatius de l’espai, de la seva implantació i extensió en el territori. A les últimes eleccions municipals va encapçalar la candidatura de Terrassa en Comú i actualment és el cap de l’oposició a l’Ajuntament de Terrassa.

Elisenda Alamany, coordinadora de Comunicació

Membre de Decidim Castellar, de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), actualment és regidora de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, Elisenda Alamany ocuparà la responsabilitat de comunicació del partit i dels equips de premsa, xarxes i discurs.

David Cid, coordinador de Relacions Institucionals

David Cid és el responsable de fomentar i implementar les relacions en les diverses expressions institucionals. Coordinador nacional d'ICV, ha participat en la construcció de diferents processos de confluència com Barcelona en Comú, on va cocoordinar la campanya electoral.

Lucía Martín, coordinadora de Societat Civil i Moviments Socials

Lucía Martín és l'encarregada de les relacions amb la societat civil, especialment a l’hora de traslladar o donar suport a les seves demandes, copsar les diverses realitats i mantenir-hi un diàleg constant. Membre del grup impulsor de la PAH a Barcelona, ha participat en moltes i diferents tasques dintre d’aquest moviment. Actualment és diputada al Congrés per En Comú Podem.

Marc Parés, coordinador d’Anàlisi, Polítiques Públiques i Programa

Marc Parés és professor de departament de Geografia de la UAB, ha estat regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana de l’Ajuntament del Figaró-Montmany per la Candidatura Activa del Figaró (CAF).Responsable d’estudis periòdics electorals, sociològics i polítics, així com de la innovació en matèria de polítiques i l’elaboració del programa.

Adrià Alemany, coordinador de Relacions Polítiques

Adrià Alemany és el responsable de les relacions amb la resta de formacions polítiques d'àmbit nacional i estatal. L’any 2009 va cofundar la PAH i va coordinar la Iniciativa Legislativa Popular a nivell estatal per a la dació en pagament. El 2014 esdevé un dels impulsors de la plataforma Guanyem Barcelona, i actualment és membre de la coordinadora de Barcelona en Comú.

Jèssica Albiach, coordinadora de Feminismes i Transparència

Jèssica Albiach és l'única membre de Podem al nucli dur de l'executiva. Responsable de dissenyar l’estratègia feminista del partit així com de garantir en el seu si els principis d’igualtat, paritat i transparència. Actualment és diputada al Parlament de Catalunya i membre del consell ciutadà estatal de Podem.

Ernest Urtasun, coordinador de Relacions Internacionals

Ernest Urtasun és el responsable de dissenyar i establir l’estratègia de relacions internacionals i la representació del nou espai en l’àmbit internacional tant a nivell institucional com polític. Membre de CCOO, actualment és portaveu d’ICV i eurodiputat al Parlament Europeu.

Gerardo Pisarello, adjunt de Relacions Internacionals

Gerardo Pisarello és la mà dreta d'Urtasun a l'àrea de coordinació de Relacions Internacionals. Actualment és Primer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona per Barcelona en Comú. Dirigeix les àrees de Treball, Economia, Relacions Internacionals, Memòria i Planificació Estratègica.

Paola Lo Cascio, coordinadora de Formació

Paola Lo Cascio és la responsable de la formació i continguts, així com de la creació d'una nova cultura i teoria política. Actualment és professora d’Història Contemporània a la UB. Els seus àmbits de recerca es concentren en la història política i institucional de la Catalunya contemporània.

Susanna Segovia, coordinadora de Municipalisme

Susanna Segovia, persona propera a Ada Colau, és la responsable de l’impuls del moviment municipalista i de l'articulació d’iniciatives municipalistes de defensa dels béns comuns i remunicipalització. Ha treballat 12 anys a l’Equador com a representant de l’Agència Catalana de Cooperació i com a experta en participació ciutadana. Des del 2014 participa a Barcelona en Comú, d’on actualment és portaveu i membre de la direcció executiva.

Domènech ha avançat que l'espai començarà a treballar en el nom del partit i ha situat la segona quinzena de maig i la primera setmana de juny a l'horitzó. El diputat d'En Comú Podem al Congrés ha explicat que la tria passarà per un procés participatiu obert a la militància. A més, ha detallat que la coordinadora, liderada per Ada Colau, es reunirà per primer cop el proper 13 de maig, on ja es començaran a treballar alguns eixos programàtics de l'ideari polític.

Preguntat pels periodistes, Domènech ha assegurat que el nou partit "està preparat" pels esdeveniments que puguin venir els propers mesos, també si són unes eleccions anticipades. "Ens presentaríem", ha assegurat. En relació a la futura incorporació de Podem, s'ha mostrat convençut que "hi haurà una reflexió" dins el partit que lidera Albano Dante Fachin que portarà la decisió a bon port. "S'imposarà que acabem confluint", ha asseverat.

El Pacte Nacional no és un "Pacte de Govern"

En referència al objectiu de celebrar un referèndum, Domènech ha valorat positivament la funció del Pacte Nacional pel fet que aglutini un "80% de la població" partidària del "dret a decidir". Per això, ha assegurat que malgrat la via pactada es pugui truncar per la negativa de l'estat espanyol, no es pot plantejar que "l'anhel compartit descarrili". "No crec que algú es plantegi que pot descarrilar", ha apuntat Domènech, que ha volgut recordar que el Pacte Nacional pel Referèndum "no és un Pacte de Govern". "No el pots subordinar a les teves necessitats", ha subratllat.

Domènech ha defensat la feina del Pacte Nacional i l'ha diferenciat dels objectius concrets de l'executiu de Puigdemont. "Una altra cosa és el full de ruta del Govern, que ha d'adquirir uns compromisos davant de qui els ha donat suport", ha reblat en referència a la CUP.