El Pacte Nacional renuncia a tenir cap paper en la decisió de la data i la pregunta del referèndum

El Pacte Nacional pel Referèndum no tindrà cap poder de decisió ni exercirà cap paper a l'hora d'escollir la data i la pregunta. El portaveu de la seva executiva, Joan Ignasi Elena, ho ha explicat així en una entrevista a l'ACN, on ha assegurat que la finalitat d'aquest fòrum és "una altra", que per això no volen implicar-se en això, i que ho deixen en mans del Govern, el Parlament i el "consens polític". D'altra banda, a la mateixa entrevista, Elena ha explicat que els contactes internacionals que ha mantingut el Pacte han servit per comprovar que en línies generals hi ha "comprensió" pel referèndum i que "costa" entendre que no es pugui votar. Per últim, el portaveu ha acusat l'Estat "d' amagar-se com l'estruç" i a PP, PSOE i C's d'actuar com "un nen petit" per no voler el referèndum. I és que Elena els ha avisat que "cada dia que no es dialoga és un error i un dia que es perd".

Joan Ignasi Elena capitaneja la cúpula del Pacte Nacional pel Referèndum. Amb la mirada posada a la recollida de signatures d'adhesió per Sant Jordi i l'acte de recopilació i explicació de la feina feta que preparen pel maig, assegura sentir-se molt satisfet de com estan anant les coses. Enmig de tot això, Elena ha concedit una entrevista a l'ACN on, malgrat les darreres friccions polítiques, afirma que no veu perillar "la unitat del consens pel referèndum" i que està comprovant que "creix a cada dia que passa".

Elena fa aquestes optimistes reflexions després de setmanes al capdavant del Pacte Nacional, però també ha volgut deixar molt clar que el fòrum al que dona veu no s'implicarà en detalls del referèndum, per més que siguin tan importants com la data i la pregunta que s'hauria de fer. En aquest sentit, ha considerat que el paper del Pacte en la discussió i elecció d'aquests aspectes serà "inexistent". "El Pacte té una altra finalitat. No és la de definir la pregunta i el calendari. Això correspon a la política, al Parlament, al Govern, als partits polítics, i als consensos que entre ella es configurin. És un àmbit de decisió aliè al Pacte Nacional", ha sentenciat contundent, tot afirmant que "no creu" ni tan sols que s'hagi de demanar aval quan la data i la pregunta estiguin decidides.

Darrerament, d'altra banda, han estat d'actualitat alguns dels contactes internacionals que el Govern ha anat fent pel procés sobiranista. I el Pacte Nacional té pendent explicar quins han estat els que ha fet aquest fòrum i les seves conclusions. Tot i no voler donar més detalls, Elena sí ha avançat que "més enllà del respecte als afers interns que tenen tots els estats, hi ha una comprensió sobre que els conflictes polítics es resolen votant". "Això ho hem vist a Escòcia fa quatre dies. Es pot fer un exercici de virtuosisme jurídic per dir que hi ha diferències, però Escòcia ha votat el se futur polític. Costa molt intentar explicar les diferències entre una cosa i l'altra", ha comentat el portaveu, afirmant també que "costa" que fora de l'Estat s'entengui que no es pot votar sobre la independència de Catalunya.

"Amagar-se com un estruç", actuar "com un nen petit" i "perdre els dies"

Per a Joan Ignasi Elena, però, el més complicat està sent intentar que el govern espanyol i partits com el PP, el PSOE i C's acceptin "que la immensa majoria de catalans veu la solució en el referèndum". " hi ha una actitud de tancament d'una part de la política i particularment de PSOE, C's i PP. Tenen actitud com de nen petit, que creuen que tapant-se els ulls no se'ls veu i desapareix el problema. Però el que acaba passant és que el problema segueix existint, se'ls segueix veient, i a més en una posició no molt galdosa", ha sentenciat Elena.

En aquest sentit, ha considerat que tant l'Estat com aquests partits " farien bé de llegir la realitat i no enganyar-se, i assumir que és un debat molt estès a Catalunya". A més, Elena els ha "recomanat" que "llegeixin amb certa atenció les enquestes del CEO". "La majoria de votants de PSC i C's creuen que la solució del referèndum és la millor. Farien bé de dialogar i escoltar la veu de la majoria", afegeix.

Mirant més a les maneres de fer del govern espanyol, Elena ha retret a l'executiu de Mariano Rajoy que es mantingui en "una actitud de no parlar, no dialogar i judicialitzar". "És un error, cada dia que fas això és un dia que t'equivoques i un dia que perds", ha comentat. Amb tot, Elena creu que el Pacte Nacional "no s'ha de cansar d'emplaçar l'Estat a deixar de creure's el seu propi relat, obrir els ulls i veure que malgrat que en discrepin, el referèndum és la posició majoritària del poble de Catalunya i és transversal".

La negociació amb el govern espanyol, però, no ha començat i no sembla que hagi d'iniciar-se. En aquest sentit, ha considerat que l'Estat es comporta "com un estruç, amagant-se, no parlant, no dialogant i portant al terreny judicial el que la política hauria de resoldre". "Tot això és un error 'garrafal', de 'bulto'", ha lamentat Elena.