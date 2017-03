Parlamentaris britànics refusen la sentència contra Mas, Ortega i Rigau

L’ofensiva diplomàtica internacional en favor del procés català, continua. Per segona vegada en menys de quatre mesos, diputats del parlament de Westminster denuncien la situació de persecució del debat i de les idees polítiques que l’Estat espanyol exerceix contra els representants electes dels catalans. En una de les anomenades ' Early Day Motion', feta publica fa uns minuts i fins ara signada per tres parlamentaris, de Ga l.les, Escòcia i Irlanda del Nord, aquests refusen igualment les penes d’inhabilitació a què van ser condemnats dilluns l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'ex-vicepresidenta, Joana Ortega, i l'exconsellera d'Educació i diputada, Irene Rigau.

Així, menys de quaranta-vuit hores després que el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, exposés davant d’un comitè multipartidista de les dues cambres de Westminster els ets i uts del cas català, i avisés que la comunitat internacional haurà d’acabar intervenint en suport del diàleg i el respecte al dret a decidir, el diputat gal.lès del Plaid Cymru, Hywell Williams, ha presentant l'esmentat escrit als Comuns en demanda de " Democràcia a Catalunya".

Seguida de la fórmula introductòria habitual, el text informa que la cambra dels Comuns " defensa els drets dels parlaments democràtics per debatre i aprovar posicions polítiques sobre qualsevol punt proposat pels representants legítims dels seus ciutadans". I específicament quant a Catalunya, "assenyala que el 85 per cent dels [seus] ciutadans donen suport a l'opció de votar democràticament sobre el futur constitucional de Catalunya, així com 83 dels 135 membres del Parlament".

Tanmateix, la moció, que té només un valor simbòlic però que queda registrada en els diaris d'activitat de Westminister, i que arribarà per les vies diplomàtiques habituals a les autoritats espanyoles, " condemna les penes imposades al líder català, Artur Mas" i a altres membres del seu govern i " demana al govern [britànic] que declari la seva adhesió a la llibertat d’expressió i el dret dels parlamentaris elegits democràticament a celebrar referèndums d'acord amb les necessitats i els desitjos del seu poble i en el moment oportú".

Els fins ara altres dos signants del text són George Kerevan, del Partit Nacional Escocès (SNP), i Mark Durkan, del Partit Laborista i Socialdemòcrata d’Irlanda del Nord.

Kerevan ja va patrocinar una altra moció el més de desembre de l'any passat, aleshores en defensa de Carme Forcadell, i en què denunciava "el processament de la presidenta del Parlament de Catalunya " per part del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) i, en última instància, per part del govern espanyol per permetre del debat d'idees.

El promotor de la tot just registrada, el gal·lès Williams, és el mateix diputat que fa sis anys i mig ja va sortir en protesta contra la sentència del Tribunal Constitucional espanyol en què es van tombar articles claus de l'Estatut de Catalunya que havia estat sancionat en referèndum el 2006. Aleshores, Williams va promoure la primera 'Early Day Motion' en què va quedar reflectida l'espurna desencadenant de l'actual conflicte.

La pressió diplomàtica en favor de la resolució dialogada i democràtica de l'atzucac polític que enfronta els governs de l'Estat i Catalunya des d’aleshores ha tingut una significativa revifada al Regne Unit des què, el setembre del 2016, la conselleria de Romeva substituís l’anterior delegat, Josep Maria Suàrez, per l’actual, Sergi Marcen. De fet, fruit de la seva activitat és també la creació del grup multi-partidista de seguiment de la situació a Catalunya creat per representants de les dues cambres, la dels Lords i dels Comuns, i davant del qual va intervenir Romeva dimarts passat. El grup el presideix George Kerevan.