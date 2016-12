El qui és qui de la cimera pel referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat per a aquest divendres a les 17.30 h la cimera pel referèndum sobre el futur de Catalunya. La trobada, on hi són convidats tots els membres del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD) i els partits a favor de la consulta amb representació al Parlament i al Congrés, se celebrarà al Parlament.



L'objectiu de la reunió és reforçar el consens polític i social per impulsar el referèndum. Malgrat les advertències del Tribunal Constitucional, el Govern s’ha compromès a convocar-lo com a màxim el setembre del 2017, tant si és pactat amb l'Estat com si no.

Qui participarà a la cimera? ¿Tots els que van assistir a l'última reunió de l'organisme, el març de 2015, repetiran en aquesta trobada? Quines formacions i entitats han acceptat (i quines no) la invitació de Puigdemont? Repassem la llista d'assistents a la trobada d'aquest divendres en funció de les confirmacions que els principals membres del Pacte han fet a l'ARA.

Institucions i partits polítics

El canvi de cares respecte de l'última reunió del PNDD és notable pel que fa als partits polítics. Cal tenir en compte que llavors encara existia CiU, i que ICV-EUiA encara no havia confluït amb Podem. La CUP tampoc va assistir a aquella trobada, ja que es trobava en procés de redacció d'una proposta de full de ruta i preferia deixar en "repòs" tots els espais relacionats amb el procés.

A part de Puigdemont, a la cimera també hi assistiran el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras; la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté; el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el conseller de Justícia, Carles Mundó.

També hi haurà la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el coordinador del PNDD, Joan Rigol, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'expresident de la Generalitat Artur Mas també hi assistirà en qualitat d'expresident de la Generalitat, així com els presidents de les quatre diputacions: Mercè Conesa (Barcelona), Josep Poblet (Tarragona), Pere Vila (Girona) i Joan Reñé (Lleida).

Pel que fa als partits, Puigdemont ha convidat tots aquells que tenen representació parlamentària a nivell nacional i estatal i que donen suport al referèndum. Unió s'ha queixat pel fet de no haver rebut invitació, mentre que Xavier Domènech, portaveu d'En Comú Podem al Congrés, l'ha declinat.

Llegeix aquí els arguments de Xavier Domènech per no anar a la cimera

Els representants dels partits que han confirmat l'assistència són:



- Junts pel Sí: Jordi Turull (PDECat), president del grup parlamentari; Marta Rovira (ERC), portaveu.



- ERC: Joan Tardà, diputat al Congrés; Josep Maria Terricabras, eurodiputat, Ernest Maragall, exeurodiputat; Roger Torrent, diputat al Parlament.



- PDECat: Marta Pascal, coordinadora general.



- Demòcrates de Catalunya: Antoni Castellà, portaveu; Núria de Gispert.



- Moviment d'Esquerres (MÉS): Alfons Palacios, president.



- CUP: Mireia Boya, presidenta del grup parlamentari; Anna Gabriel, portaveu.

- Catalunya Sí Que es Pot: Lluís Rabell, president del grup parlamentari; Joan Coscubiela (ICV), portaveu.



- ICV: Marta Ribas, coordinadora nacional.



- Podem: Albano Dante Fachin, secretari general.



- EUiA: Joan Josep Nuet, coordinador general.

Entitats

Com en la resta de trobades del PNDD, les principals entitats sobiranistes participaran a la cimera. Així, hi haurà el president de l' ANC, Jordi Sànchez; el president d' Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència ( AMI), Neus Lloveras.

També està previst que hi assisteixin representants d'altres organitzacions com Súmate (la vicepresidenta, Montse Sánchez), Plataforma per la Llengua (el president, Òscar Escuder) o la Taula d'Entitats del Tercer Sector (el president, Oriol Illa), entre moltes altres.

Sindicats i patronals

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO, i Camil Ros, secretari general de la UGT, compartiran taula amb representants d'altres sindicats, però també de patronals.



No és el cas de Foment del Treball, que recentment s'ha mostrat a favor de celebrar un referèndum però que no forma part del PNDD i tampoc de Fepime. Malgrat que la patronal presidida per María Helena de Felipe havia participat en anteriors reunions del Pacte, aquest cop ha declinat la invitació en dubtar de la "legitimitat legal i constitucional" del pla de Puigdemont per celebrar el referèndum, segons expliquen fonts de l'organització. Fepime, de fet, decidirà la seva continuïtat al PNDD en una reunió de la seva junta al gener.

Tant Cecot com Pimec, en canvi, aniran a part de la cimera. En el primer cas no hi assistirà el president, Antoni Abad, sinó Xavier Panés, membre del comitè executiu; en el segon, encara no s'ha concretat qui hi anirà.