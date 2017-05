La ponència que treballa en la reforma del reglament del Parlament es posposa fins dijous després del ple

La voluntat de JxSí i la CUP de reformar el reglament del Parlament amb l'objectiu de tramitar la llei de desconnexió per la via ràpida segueix el seu curs. Aquest dimarts s'ha constituït la ponència - encapçalada per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres de la mesa- de la qual també en formen part tots els grups, on es debat el text que els socis independentistes aspiren a portar al ple del 14 de juny. Una de les claus de la modificació del reglament de la cambra és la tramitació per lectura única de la llei de transitorietat jurídica, a fi d'esquivar la impugnació del TC.

El treball de la ponència, però, es posposa fins dijous després del ple, quan es tornarà a reunir per ultimar l'informe que es debatrà en comissió. L'objectiu de JxSí i la CUP és escurçar els terminis i portar la norma al ple de mitjans de juny, tot i que si un mínim de dos grups porta el text al Consell de Garanties Estatutàries, aquest òrgan es pot reservar fins a un mes per a fer-ne el dictamen i l'aprovació de la reforma del reglament es dilataria, probablement, fins a finals de juliol.

Tots els grups excepte el PP han presentat esmenes a la reforma del reglament que proposa JxSí i la feina de la ponència és consensuar de quina manera s'inclouen en l'informe amb què es treballarà a la comissió. Fonts d'alguns grups de l'oposició han explicat a la sortida de la sessió que JxSí i la CUP han fet valer la seva majoria per tramitar com a esmenes recomanades les seves aportacions, mentre que s'han oposat a moltes iniciatives de la resta de grups. "Han passat la piconadora", han remarcat.

Una de les esmenes que JxSí i la CUP no han acceptat és la que vol excloure la reforma de l'Estatut de la tramitació per lectura única, que va presentar CSQP. En relació a la proposta de JxSí d'habilitar el calendari del Parlament a partir del 15 d'agost, els lletrats de la cambra han assenyalat que l'actual reglament ja permet flexibilitzar els terminis, segons han explicat fonts de l'oposició. D'altra banda, la iniciativa de la CUP de suspendre la condició de diputat als citats com a investigats, s'acabarà de resoldre en la sessió de treball de dijous.

"Un corró entre JxSí i la CUP"

Davant la possibilitat que el govern habiliti els darrers quinze dies d'agost per planificar la celebració del referèndum, la portaveu socialista, Eva Granados, en roda de premsa al Parlament, ha recordat que aquest mes és "inhàbil" tot i que ha remarcat que "la mesa del Parlament faculta que es pugui habilitar". En aquest sentit, ha reclamat que "JxSí expliqui el motiu d'aquest avançament", que ha atribuït a "la lògica electoral que segueixen Puigdemont i Junqueras, que tenen en ments diferents calendaris perquè al final el procés s'acabarà amb eleccions".

Granados ha titllat l'estratègia per aprovar la llei de transitorietat de manera exprés com un " nou corró entre JxSí i la CUP, que vol menystenir el paper de l'oposició perquè pugui ser aprovada en 48 hores". Els socialistes han anunciat que buscaran escletxes que tinguin en compte les seves esmenes perquè tinguin l'aval del Consell de Garanties Estatuàries. "Volen posar el reglament al servei del seu projecte polític amb una reforma que menysté els drets dels diputats, i tant el referèndum com la llei de transitorietat s'escapa de l'ordenament jurídic " ha subratllat Granados, que ha anunciat que no portaran el reglament de la llei al Tribunal Constitucional.

Per part de Cs, el diputat Jorge Soler ha criticat que JxSí i la CUP elaboressin en solitari la ponència conjunta per a tramitar la reforma del reglament per la via d'urgència. "Ha de ser conjunta i acceptada per tothom", ha subratllat, abans de denunciar que les formacions independentistes "es volen saltar la normalitat democràtica".