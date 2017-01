Pere Aragonès: "Ningú entendria que la CUP llencés aquests pressupostos a la paperera de la història"

Les bases de la CUP decidiran aquesta setmana si accepten l'última oferta del Govern per aprovar els pressupostos. El document final augmenta la despesa en educació, renda garantida i també recull un impost als vehicles que més contaminen. En declaracions a 'Els matins de TV3', el secretari d'Economia, Pere Aragonès, ha deixat clar que "no hi ha més marge" i que si els anticapitalistes rebutgen el document "la legislatura es donaria per acabada i tornaríem a les urnes". "És la màxima proposta que en aquests moments podem posar sobre la taula", ha remarcat.

Aragonès, però, està "convençut" que hi haurà acord. Primer, perquè creu que la proposta és "bona", és "molt millor" –diu– que els pressupostos vigents, i, en segon lloc, perquè confia que la CUP "és conscient del moment històric en què ens trobem". "Ningú entendria que es llencessin a la paperera de la història les millores d’educació, salut o renda social que recull el pressupost", ha dit el secregari d'Economia, en referència a la frase pronunciada pel diputat Benet Salellas ara fa un any quan Mas va renunciar a ser president per desencallar el bloqueig de la CUP a la investidura. "No hem de centrar el debat en les discrepàncies, hem de ser conscients del moment en què estem", ha afegit Aragonès.

L'últim document que Junts pel Sí ha plantejat a la CUP inclou tres grans mesures:

3.500 mestres: Una hora lectiva menys per als docents. L'impacte: 140 milions.

Renda garantida: Els recursos s'amplien en 45 milions fins a un total de 288 milions.

Impost ambiental: Els tribut als cotxes que més contaminen entra en vigor el 2017.

Aragonès ha explicat que "hi ha marge" en l’àmbit del dèficit que pot cobrir "una part" de les noves mesures recollides en l'última oferta a la CUP. Segons ha avançat, la reducció del dèficit en l'últim exercici se situa al voltant de l'1%. També ha recordat que l'estimació dels ingressos recollida en els pressupostos del 2017 no estarà garantida fins que l’Estat no aprovi els seus comptes.