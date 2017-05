Els relats contra la realitat

Tres relats s’ajunten: els comuns denuncien la connivència d’ERC amb la corrupció per avançar-los per l’esquerra; els republicans corren a desmentir-ho i es proclamen el partit més combatiu contra aquesta plaga, així guanyen terreny al PDECat pel centre, i la nova CDC, per no perdre, fa malabarismes dient que li “fa fàstic” la corrupció, sí, però tampoc mirarà enrere. Els relats canvien quan arriba la realitat: els socis de govern acorden no personar-se contra CDC. ERC calcula: la decisió no els fa quedar bé i potencia el relat dels comuns. Opten per una marxa enrere simbòlica al Parlament: mostren el seu rebuig i fan una demostració de força davant el PDECat. El contraatac arriba de seguida: els republicans són deslleials al Govern i no respecten les seves decisions. I els comuns mouen peça: una nova reunió per convertir el relat d’ERC en realitat i canviar la posició del Govern. El resultat? Dilluns, quan el Govern vulgui mostrar a Madrid la unitat pel referèndum, els socis s’estaran barallant pel cas Palau.