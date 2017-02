El repte de crear un nou partit a Catalunya

El paper de Podem a Catalunya és diferent que a la resta de l’Estat. El partit lila participa en la constitució d’una nova formació que hauria de fusionar Podem, Barcelona en Comú, Iniciativa, EUiA i Equo. Iglesias va dir en el seu discurs que aquest “nou subjecte polític” ha de poder “aspirar a tot”.

La creació del nou partit avança a poc a poc i sense gaires entrebancs però evitant les qüestions més delicades que, tard o d’hora, caldrà afrontar. Els dos principals reptes són el posicionament sobre el referèndum (en el cas que no s’acabi arribant a cap acord amb l’Estat, com tot sembla indicar) i trobar el millor sistema per establir quines persones lideraran el nou partit dels comuns. En aquest sentit, el resultat de Vistalegre II, amb l’aclaparadora victòria de Pablo Iglesias (totes les seves propostes van acabar guanyant), no és la millor notícia perquè ha reforçat la direcció catalana actual, deixant de banda el sector errejonista, que és el que tenia més vincles amb la resta de formacions que han de crear el nou partit. Ja no hi ha cap errejonista a l’executiva de Podem Catalunya després que, dues setmanes abans de Vistalegre II, el secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, fes fora Marc Bertomeu, secretari general del partit a Barcelona. Una altra de les veus crítiques dins de la direcció, Jéssica Albiach, va dimitir per evitar l’acumulació de càrrecs, ja que es presentava com a candidata al Consell Ciutadà Estatal.

Consulta als inscrits

Aquesta situació reforça el perfil més “identitari” de Podem i, per tant, dificulta la negociació amb la resta de forces. Tots els partits hauran d’assumir certes concessions per arribar a l’ambiciós acord que permeti crear el partit hegemònic de l’esquerra que tots somien. El nou partit celebrarà una assemblea fundacional a principis d’abril, tot i que no s’han compromès a haver solucionat els principals reptes per aquella data.

La direcció de Podem convocarà a finals de març el Consell de Cent (l’òrgan on la militància pot votar) per debatre les primeres conclusions sobre el nou subjecte polític. Tot i així, a la trobada encara no es decidirà si Podem entra al nou partit o no. Això es farà a partir d’una votació on podran participar tots els inscrits.

Per a les pròximes eleccions

La resta de formacions que han de fusionar-se en aquest nou partit ja han celebrat els seus congressos i ja fa temps que aposten per la unió. L’arquitecte del que anomenen “nou subjecte polític” és el diputat d’En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech. L’objectiu és que el partit ja estigui creat abans de l’estiu per poder-se presentar a les pròximes eleccions catalanes. Abans d’això, els cervells del partit confien que molts ciutadans que actualment no formen part de cap partit s’impliquin en les assemblees ciutadanes que es realitzaran arreu del territori.