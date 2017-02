Podem no reserva cap pregunta per Errejón en el proper ple del Congrés

L'encara secretari polític de Podem i portaveu parlamentari, Íñigo Errejón, no preguntarà al govern espanyol en el proper ple de control al Congrés del proper dimecres. En canvi, sí que ho farà el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i la portaveu adjunta Irene Montero. El seu nom sona per substituir el que fins ara era el número dos del grup parlamentari.

Així consta al llistat de preguntes registrades per Podem per la propera sessió del ple. Aquest dissabte, el Consell Ciutadà Estatal, el màxim òrgan de direcció entre assemblees de Podem, ha de configurar la nova executiva i també aclarir el futur d'Errejón. Tot fa preveure, però, que sense la inclusió de la figura d'Errejón dins dels diputats que preguntaran en el proper ple, Iglesias decidirà dissabte que no continuï com a portaveu ni número 2 del partit.

Tot i que les intervencions d'Irene Montero són habituals durant les sessions de control, Errejón sempre se'n reservava alguna. Les preguntes que farà Podem estaran relacionades amb la corrupció, la violència masclista, la relació amb Argentina i l'increment de l'edat de jubilació.