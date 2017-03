El TSJC condemna Mas a dos anys d'inhabilitació pel 9-N

Inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius i funcions de Govern durant dos anys i multa de 36.000 euros per desobeir el Tribunal Constitucional i mantenir-se darrera de l'organització del 9-N fins el dia de la votació. Aquesta ha estat la sentència contra Artur Mas pel judici del 9-N que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha pres per unanimitat i ha fet pública aquest dilluns. El tribunal condemna a tots tres acusats per desobediència però els absol per prevaricar, l'altre delicte que els atribuien les acusacions i que comportava una pena d'inhabilitació més alta.

El tribunal també ha condemnat Joana Ortega a un any i nou mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per desobediència i ha imposat una inhabilitació d'un any i mig per l'exconsellera d'Ensenyament i diputada al Parlament Irene Rigau, juntament amb una multa de 24.000 euros. Els acusats tenen ara cinc dies hàbils per recórrer la sentència davant del Tribunal Suprem, que encara no ha dictat sentència per l'altre dels encausats pel 9-N, el portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs.

La Fiscalia, representada per Emilio Sánchez Ulled, havia mantingut en les seves conclusions definitives -un cop escoltats tots els testimonis- la seva petició d'inhabilitar l'expresident de la Generalitat Artur Mas durant 10 anys i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau durant 9, perquè pensava que a més de desobeir al TC havia prevaricat. La resolució del tribunal català arriba abans que la del Tribunal Suprem, que va jutjar Francesc Homs, aforat per la seva condició de diputat, per la mateixa causa.

El suport de 40.000 persones

Artur Mas, que era president de la Generalitat durant la celebració del 9-N, i Joana Ortega i Irene Rigau, que eren vicepresidenta i consellera d'Educació, respectivament, van declarar el 6 de febrer davant el jutge en el primer dia del judici pel 9-N. Ho van fer durant prop de dues hores i amb un denominador comú: que aquell dia no es va desobeir perquè el Govern va deixar el procés participatiu en mans dels voluntaris i perquè el Tribunal Constitucional (TC) no els va arribar a concretar mai què s’havia de suspendre exactament. Dos arguments, però, que no van impedir que Mas s’erigís com el “màxim responsable polític” i l’autor intel·lectual del que aleshores es va batejar com “el nou 9-N”. Més de 40.000 persones, amb nombroses autoritats entre elles, van voler acompanyar els tres polítics i demostrar-los, d'aquesta manera, la seva solidaritat.