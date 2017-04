EN DIRECTE: Puigdemont avisa la CUP que la data i la pregunta del referèndum demanen un acord ampli

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

Després d'una setmana de viatge oficial als Estats Units, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tornat a sotmetre's aquest dimecres a una sessió de control al Parlament. Els primers en prendre la paraula han estat els diputats de la CUP, que ahir iniciaven una campanya al carrer i a les xarxes socials per exigir al Govern que fixi ja data i pregunta al referèndum i avui ha traslladat aquesta pressió al ple del Parlament.

Davant de la petició d' Anna Gabriel, Puigdemont ha respost que "ja hi haurà el moment de fixar data i pregunta", i ha subratllat que no ha de ser fruit d'un "caprici" del president, el Govern o un grup sinó de l'acord ampli entre tots els agents que defensen el dret a l'autodeterminació. Sí ha concedit que ha de ser una pregunta "el més clara possible" i que tingui una resposta binària de sí o no.

Tot i la reclamació de la CUP de fixar ja data i pregunta i no utilitzar un hipotètic pacte amb l'Estat per fer el referèndum com "un escull", Puigdemont ha defensat que el sobiranisme ha de recórrer "fins al final final i una mica més" el camí de la via pactada, perquè, segons ha dit, que el govern espanyol no "tingui voluntat polític" de buscar una solució acordada no vol dir que aquesta no sigui possible. Un extrem que no ha convençut la diputada de la CUP, que ha apuntat que amb decisions com la de suspendre les partides pel referèndum als pressupostos l'Estat "respon amb repressió a la demanda de democràcia i elimina de l'imaginari de tots el referèndum pactat".

La suspensió de les referències que el pressupost de la Generalitat fa al referèndum també ha marcat la disputa dialèctica de Puigdemont amb Xavier García Albiol. El president de la Generalitat ha subratllat que garantiran que tant els partidaris com els contraris a la indepèndencia es puguin expressar en llibertat, malgrat elq ue digui el Tribunal Constitucional. Albiol l'ha acusat "d'abandonar" a la "majoria" de catalans, que també se senten espanyols i de posar en perill la "convivència" a Catalunya. Per això, li ha reclamat que convoqui eleccions autonòmiques de forma immediata.

"Qui defensa més a la societat? Els que impedeixen que una part important es pugui expressar o els que garantirem que ho faci?", li ha preguntat Puigdemont. Segons ell, qui està "incomplint reiteradament" amb Catalunya és el govern espanyol. "El seu govern, el seu president, a qui les promeses no li aguanten ni una setmana. Va prometre una pluja de milions ha arribat una riuada que s'ha emportat totes les promeses i els titulars dels diaris", ha conclòs.

Cas Palau

Canviant de terç, el líder de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, s'ha referit al judici del cas Palau i el presumpte finançament irregular de CDC, i ha qüestionat que la Generalitat renunciés a presentar-se com acusació particular impedint així que pugui reclamar compensació a CDC si es demostra que va rebre diners del Palau de la Música de forma il·lícita.

Puigdemont ha assegurat que el Govern sempre ha defensat els seus interessos davant d'aquest cas i altres, però ha reclamat esperar a la sentència abans de caure en "prejudicis". "El Govern ha estat sempre contundent i ho serà davant d'aquest cas i els que li pertoquin. No se li pot retreure res i no se li podrà retreure res en el futur", ha afegit.