El toro no és un símbol oficial d'Espanya, segons el Suprem

" El toro no constitueix cap símbol o icona oficial d'Espanya". Així de contundent s'ha mostrat el Suprem sobre dos recursos presentats per les empreses Osborne i Badtoro sobre les denominacions de productes amb el nom 'toro'. El tribunal considera que la imatge pot ser utilitzada per diferents marques comercials, així com denominacions d'origen, perquè fer-ho en cap cas viola el reglament de marques comunitàries. Recorda que " el que forma part del patrimoni cultural d'Espanya és la tauromàquia", però en cap cas l'animal en si ni la icònica imatge d'Osborne que es pot trobar a les carreteres.

Osborne i Badtoro -relacionada amb els dissenys del català Jordi Nogués per a souvenirs- s'havien creuat demandes de nul·litat de les respectives marques, i l'alt tribunal ha decidit no anul·lar-ne cap. El Suprem apunta que l'única representació gràfica coneguda és la del toro de lídia, que " s'ha utilitzat per part d'algunes persones juntament amb la bandera d'Espanya", però que "no consta que aquest ús social s'hagi generalitzat, tot i que no passa inadvertit, sobretot en alguns esdeveniments esportius en què intervé una representació espanyola". Per al tribunal això només posa en evidència el caràcter icònic d'una "determinada representació del toro de lídia" però en cap cas l'animal "ni molt menys la seva denominació".

La història sobre els recursos és llarga. Osborne primer va demandar Badtoro al tribunal europeu de Luxemburg. Li reclamava l'anul·lació de totes les marques amb les denominacions 'toro' que té registrades per a diferents souvenirs. Com a resposta Badtoro va demanar al Suprem la nul·litat total o parcial de les marques Toro d'Osborne. Al seu torn l'empresa de begudes alcohòliques va demanar al tribunal espanyol que no resolgués res fins que ho fes l'europeu. Ara el Suprem ha decidit desestimar tots dos recursos.