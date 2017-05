El sindicat majoritari dels funcionaris de l'Estat avisa als empleats públics que han d'acatar la Constitució si no volen perdre la feina

Miguel Borra, ha demanat aclariments a la Generalitat arran de la informació que Això és impossible", ha afirmat Borra, després de reunir-se amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. per abordar la situació dels funcionaris en el marc del Procés. El CSIF és el sindicat majoritari dels funcionaris de l'administració general de l'Estat i el passat dia 10 ja es va reunir amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, per la mateixa qüestió. El president de sindicat del Centre Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF),, haarran de la informació que publica El País sobre la llei de transitorietat que estableix, entre altres coses, que els funcionaris de l'administració general de l'Estat passaran automàticament a dependre de la Generalitat en cas de desconnexió. "", ha afirmat Borra, després de reunir-se amb el delegat del govern espanyol a Catalunya,. per abordar la situació dels funcionaris en el marc del Procés. El CSIF és el sindicat majoritari dels funcionaris de l'administració general de l'Estat i el passat dia 10 ja es va reunir amb la vicepresidenta espanyola,, per la mateixa qüestió.

Segons Borra, del contingut de la reunió se'n desprèn que Millo i el CSIF mantenen la mateixa posició en relació a com reaccionar a la llei de transitorietat jurídica. Borra ha avisat que en cas que els funcionaris cometin accions il·legals s'hi juguen el sou i la feina perquè han d'actuar d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Constitució. "Si complissin amb alguna ordre il·legal cometrien una infracció i podrien perdre el seu nomenament", ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació a la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona. Ha recordat que la llei reconeix com a "falta molt greu" no acatar la Constitució.

Borra ha recordat als funcionaris que recomanen seguir un protocol d'actuació en cas que detectin il·legaltiats. Ha parlat de tres accions en cas que interpretin que se'ls ha donat una ordre que contradiu la llei: demanar una inspecció a la conselleria corresponent, posar els fets en coneixement de la fiscalia i avisar el propi sindicat.

Concretament, en relació al que disposa l'esborrany de la llei de transitorietat publicat pel diari El País, Borra ha assegurat que no és possible que un personal laboral passi a dependre d'un altre empleador diferent, ja que no està reconegut en l'ordenament jurídic. I, que en aquest sentit, tan Millo com Sáenz de Santamaría, els hi han assegurat que cap funcionari quedarà "desemparat". "[Des del govern espanyol] Ens transmeten un missatge de tranquil·litat", ha afirmat el president del sindicat.