El tuit maleït del PP que 'tergiversava' el que havia dit Soraya del referèndum

Un 'community manager' del PP podria estar buscant feina ara mateix després de la polèmica causada ahir per una piulada del compte oficial del PP que va sacsejar la xarxa i que va haver de ser retirat hores després i substituït per una disculpa i una rectificació.

Després de la roda de premsa que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va improvisar ahir per criticar la cimera pel referèndum convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el compte del partit de Rajoy va fer aquest tuit:

Ràpidament va causar furor i va provocar retuits, rèpliques, crítiques, mofes i tota mena de reaccions. Els periodistes van tornar-se bojos repassant notes, gravacions i teletips de la competència perquè no s'explicaven com era possible que els hagués passat per alt aquest titular. I aquestes paraules textuals no apareixien per enlloc.

Aviat es va resoldre el misteri: no era imperícia dels periodistes de no haver recollit la frase, sinó un excés d'imaginació (o d'interpretació) del 'community manager' del PP que havia fet la piulada.

El cas és que el compte del PP va haver d'aclarir l'embolic, i des d'ahir a dos quarts de vuit del vespre té aquesta altra piulada fixada al capdamunt del seu 'timeline'. Penitència per un error que devia provocar la ira de la vicepresidenta.

Esto es lo que ha dicho la vicepresidenta sobre el desafío independentista. Sentimos el tuit erróneo de esta mañana 🙏 https://t.co/glevhU0uvr — Partido Popular (@PPopular) 29 de maig de 2017

I hi incrustaven aquesta altra piulada amb un brevíssim àudio que recollia les veritables paraules textuals de Sáenz de Santamaría, que havia flirtejat amb el que deia el tuit maleït però no havia arribat dir-ho amb la mateixa claredat. El dubte final, per tant, és si el tuit maleït tergiversava la frase o bé la traduïda al que realment hauria volgut dir la vicepresidenta.