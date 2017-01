Els vots del no als pressupostos

Cal remuntar-se als millors temps del tripartit (i de la bombolla) per veure una convocatòria d’ocupació pública de mestres com la que han pactat aquest dimecres els sindicats de l’ensenyament i el Govern. Tot i així, ja es pot avançar que si la CUP dona suport als pressupostos els comuns i els socialistes els acusaran d’haver-se venut a la dreta amb uns comptes antisocials bla, bla, bla. La realitat és que el PSC no hi pot donar suport pel component independentista (referèndum, Hisenda pròpia, etc.) i els comuns perquè trencaria el seu esquema esquerra/dreta. Si no hi hagués procés ni PDECat, no hi hauria tant de problema. En el fons del fons, els únics vots sincerament contraris als pressupostos en totes les seves dimensions ideològiques seran els del PP i C’s.