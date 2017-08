Una de les víctimes mortals identificades és el nen australià de set anys

Protecció Civil ha identificat aquest diumenge tres víctimes mortals més de l'atemptat de Barcelona. Una d'elles és el nen australià de set anys, segons ha confirmat el Departament d'Interior de la Generalitat. El nen estava a Barcelona amb la seva mare, que va quedar ferida en l'atemptat i està ingressada en un centre hospitalari. El pare del nen va arribar ahir a la ciutat i, acompanyat per psicòlegs i professionals de suport emocional, es va dirigir a l'Institut de Medicina Legal de la Ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet de Llobregat, per identificar el seu fill. Així, ja són dos els menors morts i identificats en l'atropellament. El primer era un nen de tres anys veí de Rubí.

Les altres dues víctimes mortals que ha identificat aquest diumenge Protecció Civil són una persona de nacionalitat italiana i una persona belga. En total, ja són 12 les víctimes mortals identificades en els atacs de Barcelona i Cambrils (11 al primer incident i una al segon).

Així, són dues les víctimes mortals de l'atemptat de Barcelona que segueixen sense estar identificades. La nacionalitat de les diferents víctimes mortals és la següent: una amb doble nacionalitat australiana i britànica (el nen de set anys), dues italianes, una de belga, una estatunidenca, dues portugueses i cinc espanyoles (una de les quals amb doble nacionalitat espanyola i argentina).

Pel que fa al nombre de persones hospitalitzades, el Departament de Salut informa que ja s'han donat d'alta 81 dels 132 ferits en els dos atacs (79 a Barcelona i dos a Cambrils). Ara mateix, resten 51 persones ingressades en centres sanitaris, 47 a la capital catalana i quatre a Tarragona. Entre ells, l'Hospital del Mar és el centre que més ingressats atén (14), seguit de l'Hospital de la Vall d'Hebron (8) i de l'Hospital Sant Pau (6).

Pel que fa a l'estat dels ferits, el nombre de persones en estat crític (pacients que per qui es tem per la seva vida) ha passat dels 13 d'ahir als 10 d'avui. També hi ha hospitalitzats 15 ferits en estat greu, 25 en estat menys greu i una persona en estat lleu.