Batalla d’informes tècnics sobre el tramvia per la Diagonal

Els arguments tècnics sempre han servit de base per justificar el posicionament polític a banda i banda del consistori en el debat sobre la connexió del tramvia per la Diagonal a Barcelona. L’Ajuntament liderat per Ada Colau ha defensat reiteradament la necessitat de tirar endavant el projecte basant-se en els seus informes tècnics, que preveuen un 11% de retorn social –en forma de més rapidesa i menys contaminació– si el Trambaix i el Trambesòs es connecten per la Diagonal. Aquesta és una base que l’oposició, en especial el PDECAT, ha rebatut per “interessada”, i aquest dimarts el partit liderat per Xavier Trias ha volgut posar sobre la taula un nou informe encarregat a la Universitat de Barcelona, que defensa la tesi que els estudis del consistori són “esbiaixats”.

Els autors són els experts en economia aplicada Daniel Albalate i Albert Gragera, i el que han fet és analitzar “amb lupa” els estudis tècnics presentats per l’Ajuntament. La principal conclusió a què arriben, en paraules d’Albalate, és que “la metodologia i les dades que el consistori utilitza als informes s’han fet servir amb l’objectiu d’afavorir l’opció de la connexió del Tramvia per la Diagonal, obviant altres alternatives”. Entre aquestes alternatives, els autors de l’informe destaquen la millora de la xarxa de busos amb el desplegament del D30, que segons la interpretació que han fet de les dades del consistori “suposarien un retorn social molt superior”, amb una inversió de només 15 milions d’euros, molt per sota dels 175 milions del tramvia per la Diagonal.

El retorn de l’11% que esgrimeix l’Ajuntament per defensar la unió del tramvia és un dels punts principals que l’estudi de la UB rebat, amb l’argument que la xifra s’extreu amb “decisions metodològiques qüestionables i dades que no són rigoroses”. Albalate i Gragera afirmen que corregint mínimament les dades la xifra de retorn no seria de l’11%, sinó del 2,8%, inferior al mínim exigible en qualsevol infraestructura de transport públic, situada en un 3% de retorn social. A més, si es tinguessin en compte altres dades que l’Ajuntament “menysté” als seus informes, afirmen que el rèdit baixaria fins i tot a ser d’un -5,65%.

540x306 Les opcions per a l'enllaç del tramvia segons els estudis de l'Ajuntament Les opcions per a l'enllaç del tramvia segons els estudis de l'Ajuntament

A banda dels elements que afirmen que el consistori “menysté”, els investigadors de la UB defensen que n’hi ha d’altres que “sobrestima”, com ara els usuaris del transport privat que captaria o els estalvis de temps. Per tot plegat, Albalate va determinar ahir en declaracions als mitjans que el pla de connectar el tramvia per la Diagonal “no compta amb la legitimitat tècnica suficient per tirar-se endavant”.

Macias defensa els estudis

En aquest sentit, el portaveu del grup municipal del PDECAT, Joaquim Forn, ha demanat “responsabilitats polítiques” per uns “estudis mal fets amb què han intentat avalar un projecte d’obra que costarà 200 milions d’euros”. Forn també ha exigit a l’ATM i a la Generalitat “intervenir” en el cas i que “supervisin i fiscalitzin” el projecte “perquè no continuï endavant”.

Malgrat la bel·ligerància del grup demòcrata, el projecte de connexió del tramvia per la Diagonal l’està liderant –per ordre d’Ada Colau– l’exconseller de Política Territorial i exdiputat per CiU Pere Macias, que aquesta tarda ha comparegut davant els mitjans per defensar la base tècnica del projecte. “Els estudis de l’Ajuntament s’han fet seguint els estàndards internacionals. La metodologia no és pròpia del consistori, és la que es fa servir arreu del món”, ha destacat. Macias també ha conclòs que quan algú “situa 15 lupes” sobre el projecte de l’Ajuntament és perquè “és sòlid i solvent”.

A principis d’abril, el consistori presentarà els estudis de mobilitat de la connexió i, a la tardor, el projecte executiu. Segons ha pogut saber l’ARA, les properes setmanes es farà públic un altre estudi fet per la Universitat Pompeu Fabra que “avala” les tesis de l’Ajuntament, i que a través del big data extreu dades com ara que la connexió del tramvia per la Diagonal farà estalviar entre 9 i 15 minuts a un 30% dels usuaris. La guerra d’informes segueix, així doncs, oberta a futurs debats.