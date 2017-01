Cas Nadia: dos particulars reclamaran els diners donats als pares

Dos particulars s'han presentat com a acusació als jutjats de la Seu d'Urgell per reclamar els diners donats als pares de la Nadia, que haurien dilapidat 600.000 dels 900.000 euros recaptats suposadament per tractar la malaltia de la nena. El jutge investiga si es va tractar d'una estafa. Aquest divendres interroga els pares sobre les fotografies "de caràcter sexual" que els mossos van trobar en un llapis de memòria del pare, que continua en presó provisional.

El jutge els ha demanat que unifiquin les dues reclamacions particulars en una sola acusació, segons fonts properes al cas consultades per l'ACN. Farà el mateix amb la resta de denúncies que presentin en el futur altres possibles perjudicats.

Mitja hora de declaració

La mare de la petita, Margarita Garau, ha declarat durant mitja hora davant del jutge del cas, per les suposades fotografies de caràcter sexual de la menor trobades en un llapis de memòria del pare. Després de revisar-les, el magistrat va decidir obrir una altra investigació contra els pares de la nena per comprovar si l'havien explotat sexualment. A continuació, interrogarà el pare de la menor, que es troba en presó provisional des del passat 9 de desembre.

L'advocat dels pares ha defensat que les imatges de la petita despullada es van fer per poder-les enviar a un dermatòleg. El lletrat deixarà de representar el pare després de la declaració d'aquest divendres i es centrarà únicament en la defensa de la mare, amb l'objectiu de recuperar la custòdia de la petita. El magistrat va suspendre a la parella la pàtria potestat de la nena, que viu amb una tieta a Mallorca. La Generalitat, que en té la tutela, també es presentarà com a acusació.