Catalunya regula el dret a morir a internet

Què passa amb els nostres comptes de correu electrònic quan morim? I amb els llibres o la música que hem adquirit o les fotografies que hem penjat a les xarxes? El Govern ha aprovat el Projecte de Llei de Voluntats Digitals per poder donar una eina a la ciutadania per decidir sobre la gestió del seu patrimoni digital després morir.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha explicat que la voluntat de la nova llei és "assegurar" que una persona morta o incapacitada pugui decidir com es gestionen els seus continguts a la xarxa i "empoderar" els familiars "per complir les voluntats digitals d'una altra persona". Això es farà incorporant al codi civil català nous conceptes com ara del patrimoni digital, l' hereu digital i el testament digital. Es tracta d'una regulació "pionera" a l'Estat i que només existeix de moment a França.

Registre de voluntats digitals

La Generalitat també crearà un "registre de voluntats digitals" perquè totes aquelles persones que ho vulguin puguin indicar qui serà "el seu hereu digital" en cas de mort o incapacitat i quines decisions volen que es prenguin respecte dels continguts i comptes que tenen a la xarxa. Segons Mundó, la llei es tira endavant perquè fins ara "no hi havia una resposta adequada al fet de morir físicament i no poder-ho fer digitalment".

Les modificacions al Codi Civil també establiran el dret dels pares a protegir els fills a les xarxes, a l'hora que la seva obligació de vetllar sobre els continguts d'aquests a internet. En casos de falta d’entesa amb els fills, la Llei facultarà els pares per adreçar-se a la justícia i facilitarà tot el procés perquè els prestadors de serveis digitals retirin imatges, comentaris i, fins tot, l’accés als comptes.

