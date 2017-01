Estudiar medicina a Catalunya costa tres cops el que costa a Andalusia

Catalunya és la comunitat autònoma amb les taxes universitàries més altes de tot l’Estat. La novetat és que ho és des de tots els punts de vista, perquè aquesta realitat es repeteix independentment dels estudis. Per exemple, mentre que el grau més barat de Catalunya costa 1.516 euros l’any –és el d’humanitats–, estudiar la mateixa carrera a Galícia costa gairebé mil euros menys –amb 591 euros és el lloc més barat de l’Estat–. Així ho mostra l’informe ¿Por qué precios tan distintos? Precios y tasas en las universidades públicas en España, curso 2016/17 presentat aquest dimecres per l’Observatori del Sistema Universitari (OSU), un observatori independent format per membres de diferents universitats catalanes.

Així, el Principat ostenta el rècord de tenir la carrera amb el preu més car: medicina. Estudiar-la a Andalusia costa 757 euros l’any –allà totes les carreres tenen el mateix preu–, però a Catalunya el preu puja fins als 2.372 euros. És a dir, més del triple. De fet, la segona i la tercera comunitat més cara es troba a una diferència considerable: a Castella i Lleó costa 1.815 euros i a Madrid 1.693 euros.

Si s’observa per àrees, Catalunya torna a situar-se al capdavant dels preus més cars, en tots els àmbits. No és només en el camp de les humanitats o en el de les ciències de la salut. Per exemple, Extremadura és la comunitat amb els preus més baixos en ciències socials i jurídiques (619 euros), mentre que Catalunya és la que té el preu més alt (1.516 euros). En formació de professorat, Galícia té els preus més baixos (591 euros) i Catalunya els més alts (1.516 euros); en ciències experimentals Catalunya té la taxa més elevada (2.146 euros) i Andalusia la més baixa (757 euros) i en enginyeria i arquitectura, Catalunya la més alta (2.372 euros) i Andalusia, novament, els preus més baixos (757).

Davant de la rotunditat de les xifres, l’OSU alerta de la gran diferència de preus entre comunitats, especialment perquè els funcionaris de les universitats “cobren el mateix” arreu. “No creiem que les comunitats amb els preus més elevats donin un millor servei”, ha apuntat el membre de l’observatori, Oriol Arcas, que afegeix que pujar preus és una decisió de cada govern que des de l’observatori no saben “perquè està motivada”.

Fonts de la secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat consultades per l’ARA asseguren que comparar els preus de les taxes universitàries entre les diferents comunitats és “comparar peres amb pomes”, perquè Catalunya té un sistema de preus “diferent” en ser l’única que disposa de beques pròpies. Són les anomenades beques equitat, que actuen com a bonificacions que es tornen després de la matriculació, depenent de la renta de l’estudiant. Aquest curs el 44% dels universitaris catalans han comptat amb una beca equitat, segons el Govern.

Sigui com sigui, l’informe subratlla que la pròpia diversitat de preus a Catalunya també és la més alta de tot l’Estat. Humanitats acostuma a tenir el preu més baix i els ciències de la salut el més car, però el diferencial a Catalunya és de 856 euros per curs, per sobre dels 791 euros de Castella i Lleó o els 724 de l’Aragó.

Els màsters també

El patró dels graus es repetix de manera similar amb els màsters. Entre els que són “habilitants” –aquells necessaris per poder exercir una professió– el més car s’imparteix a la Universitat Carlos III de Madrid (4.968 euros l’any). Mil euros menys costa el màster no habilitant més car, que també s’imparteix a Catalunya per un preu de 3.952 euros.

Les diferències entre els preus de graus i màsters a les universitats espanyoles és, per tant, molt alta. Només Castella-la Manxa aplica el mateix preu als graus i als màsters i, per això, és previsible que el cost dels estudis superior canviï amb el nou model del 3+2 –tres anys de grau i dos de màster–. El Govern, però, insisteix en què vetllarà perquè no suposi un encariment.