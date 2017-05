Espanya manté el nivell d'alerta terrorista però extrema la "tensió" en actes multitudinaris

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat aquest dijous que Espanya manté el nivell 4 sobre 5 del nivell de risc d'alerta terrorista. Segons Zoido, els experts han proposat mantenir el nivell perquè no hi ha riscos addicionals per a Espanya. Es mantenen doncs, les mesures especials de prevenció i l'alerta permanent de les forces de seguretat, segons s'ha decidit en una reunió de màxim nivell.

A la reunió hi han assistit responsables del CNI, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els alts comandaments dels Mossos d'Esquadra i de l' Ertzaintza i també de les forces armades, segons ha explicat Zoido, per analitzar la situació d' amenaça jihadista a Espanya després de l' atemptat suïcida de dilluns a Manchester.

S'ha decidit, això sí, extremar el nivell de "tensió" de les forces policials en els espectacles de gran concurrència pública fins a l'evacuació completa del recinte, després que a l'atemptat de Manchester l'atac es produís a les acaballes d'un concert.

"Els nostres cossos estan fent una feina impagable. Molt qualificada i experta, per protegir els ciutadans de la pitjor barbàries", ha defensat el ministre. A més, Zoido ha fet una crida a la societat, que la seguretat és "una tasca en què tothom pot participar", per això el ministeri de l'Interior ha posat quatre canals per informar de possibles entorns de radicalització: una web, un telèfon i una aplicació.

Tot i això, ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania, dins el nivell d'alerta 4, similar al dels països de l'entorn d'Espanya.

La taula de valoració de l'amenaça reuneix una delegació integrada pel Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), encapçalada pel seu director, Félix Sanz Roldán; els responsables d'Informació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com el director del Centre Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco), José Luis Olivera.

Espanya se situa en nivell 4 d'una escala de 5 d'alerta terrorista des del 2015, després dels atemptats successius a França, Kuwait, Tunísia i Somàlia.

Des de llavors, els responsables policials no han considerat necessari elevar a l'últim nivell aquesta alarma, si bé en aquest temps s'han adoptat en diferents ocasions -i després d'altres atemptats- mesures addicionals com augmentar la seguretat en aeroports, zones turístiques o, fins i tot, prohibir la circulació de camions.

Elevar fins al 5 l'alerta terrorista, el màxim previst, es reserva per a casos d'atemptats imminents i implica, com a diferència amb el nivell previ, la presència de militars a llocs crítics, nusos de comunicació i a llocs de gran acumulació de persones.

Les forces armades intervindran si l'alerta s'eleva a 5

La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, ha dit que si s'elevés al nivell 5 a Espanya les forces armades intervindrien amb "total normalitat" en llocs estratègics, com ja ha passat en altres països. En una entrevista a la COPE, també ha confirmat que demà es nomenarà un nou responsable del Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades (CIFAS) i que l'organisme s'està potenciant degut a l'actual participació de l'exèrcit en missions contra el terrorisme internacional a l'exterior.

Cospedal ha defensat les paraules de Trump, en què el president dels EUA deia que la participació en despeses de defensa ha de ser més alta, sobretot ara que som "al punt de mira de l'amenaça terrorista" com a membres de l'Aliança Atlàntica. Ha negat que l'exèrcit espanyol sigui poc operatiu i ha dit que només necessiten millors plans d'inversió a llarg de termini i una actualització de material, que ja s'està produint. Ha destacat la necessitat d'actualització d'assumptes d'intel·ligència per fer front a la "guerra a la xarxa".