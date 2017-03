Colau i Puigdemont coincideixen en un vídeo que anima a matricular a l'escola pública

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han coincidit en un vídeo de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) en què animen les famílies a matricular els seus fills a l'escola pública.

En el vídeo, Puigdemont assegura que Catalunya disposa d'un gran sistema educatiu en què l'escola pública sobresurt especialment, de manera que no va tenir dubtes que les seves filles estudiessin a l'escola pública. "Estic content i convençut que les meves filles estan en molt bones mans a l'escola pública", assegura.

També Colau hi dona suport. Explica que ella ja va estudiar a l'escola pública i que no va tenir "cap dubte" d'inscriure-hi el seu fill, i afegeix que és "imprescindible una escola pública i de qualitat" per garantir una societat democràtica, cohesionada i amb igualtat d'oportunitats.

A més de Colau i Puigdemont, hi apareixen el rector de la UPF, Jaume Casals; els actors i les actrius David Bagés, Joan Valentí, Mercè Sampietro i Cristina Brondo; l'escriptora Laila Karrouch, i el cantant Joan Pons (El Petit de Cal Eril).

En roda de premsa, la presidenta de la Fapac, Montse Conejo, ha explicat que el vídeo pretén augmentar l'autoestima de les famílies que aposten per l'escola pública i ha qualificat d'"històric" que el president de la Generalitat i l'alcaldessa de la capital confiïn en l'escola pública per educar els seus fills. Segons ha dit, és un "símbol de normalitat i progrés democràtic" que dues de les màximes autoritats catalanes apostin per l'escola pública, un fet que, ha dit, pot marcar un abans i un després de la realitat política catalana.

Guia interactiva per escollir escola