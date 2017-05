El Comitè de Bioètica demana prohibir la maternitat subrogada

El Comitè de Bioètica d'Espanya (CBE), que assessora al govern espanyol sobre ètica i salut, ha demanat prohibir la maternitat subrogada, la pràctica que també es coneix com "ventre de lloguer". El CBE considera que tot contracte de gestació comporta explotació a la dona i perjudica els interessos del menor.

L'organisme assegura que hi ha " raons sòlides per rebutjar la maternitat subrogada" i en defensa la "prohibició universal". "El CBE considera que, si bé el desig de tenir fills és una decisió molt noble, no es pot dur a terme vulnerant els drets d'altres persones" explica l'organisme en un informe publicat a la seva web.

El Comitè, creat al 2008, insta al govern a dotar de " veritable eficàcia legal a la nul·litat" d'aquests contractes de maternitat subrogada tramitats per ciutadans espanyols a l'estranger. Per dur a terme aquesta tasca, també demana sancionar les agències que es dediquen a promoure aquesta activitat.

L'informe elaborat pel Comitè sobre els aspectes ètics i jurídics de la maternitat subrogada, " un dels temes bioètics més controvertits", respon a la preocupació davant "el debat present entre l'opinió pública i algunes institucions sobre la conveniència de regular, o com a mínim dotar de legalitat" aquests contractes.

El CBE recorda que la maternitat subrogada és contrària a la llei, però que "molts espanyols aconsegueixen ser pares mitjançant aquesta pràctica en països on és legal". El comitè també sol·licita que, existint aquesta pràctica, com a mínim "hi hagi una transició segura que eviti que els nens resultants dels processos de maternitat subrogada internacionals quedin desprotegits".