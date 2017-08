Controls de seguretat sense aglomeracions el segon dia de vaga total de treballadors al Prat

Es confirma, en el segon dia de vaga total i indefinida del personal d'Eulen als controls de seguretat de l'aeroport del Prat, que la Guàrdia Civil ha aconseguit desactivar-ne els efectes. Aquest dimarts no s'han registrat encara aglomeracions ni cues destacables de passatgers a l'entrada dels controls.

La directora de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, Sonia Corrochano, ha confirmat que la situació a la infraestructura és de "normalitat" des d'aquest dilluns, degut a la "supervisió" que fa la Guàrdia Civil als controls, i també al fet que només el 40% de la plantilla que pot fer vaga la secunda. "Ara les cues són d'entre 10 i 20 minuts; són temps absolutament normals i no cal arribar-hi amb més temps", ha precisat. Per això, ha demanat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' que els passatgers acudeixin a l'aeroport quan la companyia els permeti facturar l'equipatge. Finalment, ha negat que els vigilants de seguretat d'Eulen cobrin 900 euros i ha explicat que no els consten baixes derivades de la "pressió" per la presència policial.

En aquest sentit, Corrochano ha afirmat que els 900 euros són només el salari base que fixa el conveni del sector, al qual s'hi ha de sumar complements per transport o perillositat, entre d'altres, una circumstància que eleva els sous fins als 1.200 euros o 1.300 euros.

Corrochano ha defensat la posició d'Aena en el conflicte i ha precisat que es tracta d'un problema entre l'empresa i els seus treballadors per un servei. "No ens correspon decidir en quines condicions", ha asseverat. Amb tot, ha afirmat que han fet "el que toca per llei" però ha reconegut que podien haver anat "més ràpid" en la resolució del conflicte.

La directora de la infraestructura aèria ha circumscrit l'actuació de la Guàrdia Civil a un "reforç de l'activitat que ja fa habitualment". "És el cos que té la competència de seguretat en un lloc estratègic i garanteix que la feina s'està fent amb un temps normal", ha afirmat. En aquest sentit, quantifica en els 20 minuts el temps d'espera pels controls de seguretat, una xifra "dins els estàndards" però que encara no és "l'habitual".

Preguntada sobre la possibilitat que els treballadors d'Eulen demanin baixes col·lectives per la pressió de la Guàrdia Civil, Corrochano ha assegurat que no en tenen constància i que el volum en aquest moment és el "normal".

Aquest 15 d’agost, festiu, sortiran des d’aquest aeroport fins a 474 vols i es calcula que hi passaran al voltant dels 87.900 passatgers.