Cues de més de vint quilòmetres per la sortida de Setmana Santa

Les carreteres i autopistes catalanes han registrat problemes de trànsit importants aquest divendres en la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Segons ha indicat el Servei Català de Trànsit, a dos quarts d'una del migdia s'han registrat 23 quilòmetres de cua a l'AP-7, a la Roca del Vallès en sentit nord, i set quilòmetres més a Maçanet de la Selva també en direcció a França. En aquesta mateixa autopista, però en sentit sud, hi ha hagut deu quilòmetres de cues a Martorell, vuit a Castellbisbal i dos més a Altafulla. Les vies d'accés a la Costa Brava també s'han complicat, com la C-65 amb deu quilòmetres de retencions a Santa Cristina d'Aro i quatre quilòmetres de cua a la C-35 a Llagostera per accedir a la C-65.

Una altra via que ha registrat cues importants ha estat la C-32 sud, on un accident a Castelldefels ha causat restriccions de circulació i s’hi han acumulat fins a tretze quilòmetres de retencions en sentit sud. A la via alternativa, la C-31 sud, també hi ha hagut cues en un tram de vuit quilòmetres a l’altura de Gavà. Així mateix, a la N-340 hi ha hagut retencions en un tram de cinc quilòmetres al Vendrell en sentit Tarragona. També s'han format cinc quilòmetres de cues a l'N-II al tram de Figueres en sentit nord i també hi ha hagut retencions a la GI-614 per accedir a Cadaqués.

Per anar cap al Pirineu, s'han format vuit quilòmetres de cues a l'N-145 a les Valls de Valira en direcció Andorra, a la C-17 a Seva, on un vehicle avariat ha obligat a tallar un carril, s'han registrat cinc quilòmetres de cues i a Ripoll tres més; a la C-16 a Berga quatre quilòmetres i a Bagà quatre més i a la C-14 a Organyà tres quilòmetres.

Segons el Servei Català de Trànsit, en aquesta segona operació sortida de Setmana Santa, des de les tres del migdia d'ahir i fins la mateixa hora d'avui, han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 420.252 vehicles, un 2,5% més dels previstos (410.000). En aquesta segona fase de l’operació sortida no hi ha hagut cap víctima mortal per cap accident de trànsit a les carreteres catalanes. Des de l'inici del dispositiu especial de Setmana Santa, una persona ha mort en l’únic accident mortal que va passar divendres 11 d’abril a les tres de la tarda a l'A-7 a Cambrils. A partir d'aquest migdia, la situació a la xarxa viària ha anat millorant i a la tarda s'ha normalitzat.

El Servei Català de Trànsit comunica que per facilitar l’operació sortida al llarg del matí s'ha anul·lat el carril lent en sentit nord de la C-16 entre Berga i el Túnel del Cadí i a la GI-662 a Castell-Platja d'Aro, a la C-32 a Palafolls i a la N-340 al Vendrell s'ha invertit la prioritat a les rotondes per facilitar la mobilitat d’accés a les zones de platges. A més, el carril bus-VAO de la C-58 en sentit Ripollet s'ha obert a tos els vehicles -excepte camions de 7,5 o més tones-, independentment del nombre d’ocupants. Aquest dijous a la tarda també es van disposar mesures especials a la C-16, a la GI-662 i al carril bus-VAO de la C-58.

Operació tornada

Durant la tarda del diumenge 16 d’abril i tot el dilluns 17, en aquesta segona fase de la Setmana Santa, es desenvoluparà l’operació tornada. Es preveu que uns 620.000 vehicles tornin a Barcelona i la seva l’àrea d’influència. Amb l’objectiu de reduir les congestions i millorar al màxim la circulació als eixos que registraran més volum de circulació, s’han establert mesures especials de regulació del trànsit. Així mateix, davant la previsió de complicacions viàries destacades per l’elevat volum de vehicles, el Servei Català de Trànsit demana als conductors que extremin la prudència i no abaixin la guàrdia al volant, tant en viatges llargs per vies principals com en trajectes curts en vies conegudes.