Demanen dos anys de presó per "mofar-se i humiliar" una parella de lesbianes a la Via Laietana

El fiscal del servei de dDelictes d'odi i discriminació M.A. Aguilar demana dos anys de presó per a tres homes que el 10 d'octubre de l'any passat van burlar-se i agredir una parella de lesbianes a la Via Laietana de Barcelona. Així, també demana un any de multa (18 euros al dia) i una ordre d'allunyament d'un quilòmetre de les víctimes durant sis mesos.

Segons relata el fiscal, els fets es van produir la matinada del 10 d'octubre, quan les dues noies eren a la cafeteria Original's Bakery assegudes en una taula a la vora de la finestra amb vistes directes al carrer. En fer-se un petó, van aparèixer els tres acusats i dues persones més no identificades. El fiscal diu que van "actuar conjuntament" i "guiats per la seva animadversió a la seva orientació sexual i amb la finalitat de mofar-se d'elles i humiliar-les". Un dels acusats els va recriminar que "no podien fer-se un petó en públic", mentre que un altre va abaixar-se els pantalons i els calçotets i va exhibir "obscenament els seus testicles a mode de mofa i provocació masclista" davant les dues dones.

Una de les joves va sortir aleshores de l'establiment per reprotxar-los la seva actitud. Els acusats van seguir mofant-se d'ella i ni va haver un que "li va propinar una forta empenta", cosa que la va fer caure sobre una paperera. Mentre intentava reincorporar-se, un altre dels acusats li va donar un cop de puny a la cara. L'autor del cop de puny va intentar fugir i els altres "van començar a donar empentes" a la jove per evitar que perseguís al seu agressor.

Un parell de clientes de l'establiment van ajudar l'agredida a perseguir l'agressor, que finalment va poder fugir refugiant-se a l'estació de metro de la plaça Tetuan.

El fiscal conclou que els fets són constitutius d'un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques i un delicte lleu de lesions. Per al primer –lesió de la dignitat de les persones per motius d'orientació sexual–, el fiscal demana dos anys de presó i nou mesos de multa amb una quota diària de 18 euros, mentre que per al segon delicte –de lesions lleus–, la pena és de tres mesos de multa de 18 euros al dia i la prohibició d'apropar-se a les dues noies durant sis mesos.

Els tres acusats hauran d'indemnitzar també amb 480 euros per les lesions i 1.000 més per danys morals la noia que va rebre el cop de puny i amb 500 euros més l'altra noia.