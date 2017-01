Desarticulen a Tarragona una xarxa dedicada al tràfic internacional de marihuana

Els Mossos han detingut deu persones com a presumptes membres d’una organització dedicada al tràfic internacional de marihuana des de Tarragona, la Selva del Camp i Mont-roig del Camp. Segons fonts policials, el grup operava des de Catalunya i distribuïa la droga a diversos països europeus, sobretot a França, i també a diverses localitats de l’Estat. El seu ‘modus operandi’ consistia a utilitzar furgonetes-correu per traslladar la droga fins al punt des d’on s’havia de fer la distribució al consumidor final.

Els detinguts són vuit homes d’entre 25 i 43 anys, dels quals sis són de nacionalitat espanyola, i els altres dos dominicana i francesa; i dues dones, una de 37 anys i de nacionalitat espanyola i una altra de 33 de nacionalitat dominicana. Tots estan acusats d’un delicte contra la salut pública i de pertànyer a organització criminal.

La investigació es va iniciar el maig de l’any passat quan els agents van tenir coneixement de l’actuació de l’organització criminal. L'11 de gener van aturar un turisme que havia fet un moviment sospitós a Tarragona, en el marc de la investigació. Durant l’escorcoll, els agents van localitzar dues bosses de plàstic als peus d’un dels seients que contenien prop de dos quilograms d’haixix i van detenir-ne els dos ocupants, el principal investigat i líder del grup criminal i una altra integrant de l’organització.

Com a conseqüència d’aquestes detencions, els policies van prioritzar la vigilància dels domicilis d’altres membres del grup als municipis de Mont-roig del Camp i la Selva del Camp. El mateix dia a la tarda van poder detenir tres integrants més de la banda quan sortien d’una finca de Mont-roig del Camp amb una furgoneta que transportava contenidors de plàstic a l’interior dels quals hi havia cabdells de marihuana ja assecats i preparats per a la seva distribució i consum, amb un pes de 16 quilograms.

L’operatiu va continuar el dia 12 de gener amb dues entrades i escorcolls, una al migdia a la Selva del Camp, amb participació d’efectius d’ordre públic i, l’altra, a la finca de Mont-roig del Camp on el dia anterior s’havien fet les tres detencions.

A la primera entrada s’hi van intervenir 700 euros en efectiu, una pistola de tir olímpic del calibre 22, i 50 bossetes de marihuana d’entre 5 i 10 grams de marihuana ja assecada, a més d’estris i objectes que s’utilitzen habitualment per a cultius 'indoor' com fertilitzants, calefactors i extractors d’aparells d’aire condicionat.

Durant l’entrada es van detenir dos integrants de l’organització i un tercer va ser arrestat al carrer en una zona propera al domicili.

En el segon escorcoll domiciliari s’hi va intervenir mig quilogram de cocaïna, 900 grams d’haixix, 6.000 euros en efectiu, cabdells amb un pes aproximat de 15 quilograms, diversa documentació, dispositius de telefonia, dues premses hidràuliques i instrumental electrònic per a plantacions de marihuana amb temporitzadors. Encara hi va haver una darrera detenció d’una dona a la Pobla de Mafumet també relacionada amb la banda.

El dia 14 de gener els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar presó per a quatre dels integrants i llibertat amb càrrec per als altres sis.

Posteriorment, el dia 17 de gener els investigadors van fer un escorcoll encara més exhaustiu de la furgoneta que havien aturat el dia 11 quan sortia de la finca de Mont-roig del Camp, ja que havien sabut que disposava d'un doble fons perfectament camuflat. Els policies hi van localitzar 31 quilograms d'haixix, 26.400 euros en metàl·lic, una arma del calibre 38, a més de diversa munició.