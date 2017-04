Descobreixen un cuc que menja plàstic

Els cucs de la cera, a més de mel i bresques, mengen plàstics com el polietilè, un dels més utilitzats i difícils de reciclar. Són capaços de biodegradar en hores un material que, seguint el seu procés natural, podria tardar 400 anys en desaparèixer. Ho ha descobert Federica Bertocchin i, una investigadora del CSIC, juntament amb científics de la Universitat de Cambridge, en un estudi publicat ahir al ' Current Biology', tal com mostra el vídeo del centre d'investigacions.

Cada any es produeixen 80 milions de tones de polietilè a tot el món. L'utilitzem per fabricar envasos i bosses de plàstic com les de la compra, de les quals en fem servir més d'un trilió cada any. En la lluita contra la contaminació, s'ha apostat per reciclar aquest material que té efectes devastadors pel medi ambient, o per eliminar-lo amb components químics nocius. Per tant, aquestes arnes de la cera que porten el nom científic de Galleria mellonella podrien ser un avenç contra la crisi de la contaminació.

Bertocchini explica que el descobriment es va produir per casualitat: "Sóc apicultora aficionada i un dia, netejant ruscos, vaig descobrir els cucs. Els vaig posar en una bossa de plàstic i, vint minuts més tard, estava plena de forats. En aquell mateix instant vaig saber que aquests insectes eren molt especials". Creu que, si els investigadors fossin capaços d'aïllar i produir aquesta mol·lècula que permet la biodegradació, podria fer-se servir per acabar amb el problema mundial del plàstic als abocadors de manera eficaç i mitjançant un procés totalment natural.